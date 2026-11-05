Orașul construit pe 72.000 de tone de diamante. Casele strălucesc la soare dintr-un motiv incredibil

Orașul german este construit pe o stâncă despre care se crede că ar conține 72.000 de tone de diamante. O bogăție invizibilă timp de secole, descoperită abia în anii 1960 de doi geologi americani.

De atunci, Nördlingen a devenit un caz de interes științific internațional, atrăgând chiar și astronauți din misiunile Apollo ale NASA.

Timp de secole, locuitorii din Nördlingen au crezut că marele crater pe care se afla orașul era rezultatul unei activități vulcanice antice.

Punctul de cotitură a venit în 1960, când geologii americani Eugene Shoemaker și Edward Chao au vizitat zona pentru a-i studia conformația unică. Analizele lor au exclus originea vulcanică a craterului și au identificat urmele unui impact violent de meteorit. Acum 15 milioane de ani, un asteroid cu o lățime de 1,6 kilometri a lovit Pământul cu o viteză estimată la 24 de kilometri pe secundă. Impactul a generat temperaturi și presiuni enorme, transformând carbonul din roci în diamante minuscule. Așa s-a format roca unică folosită acum în multe dintre clădirile orașului.

De ce strălucesc casele la soare

Cel mai surprinzător aspect se referă la cantitatea de diamante găsite în subteran și în clădirile din Nördlingen. Potrivit geologilor locali, e vorba de aproximativ 72.000 de tone de diamante.

Diamantele sunt extrem de mici: cele tipice din Nördlingen au un diametru mai mic de 0,2 milimetri. Această dimensiune le face practic inutilizabile pentru bijuterii și nu au o valoare comercială semnificativă. Tocmai această caracteristică a permis pietrelor prețioase să rămână ascunse atât de mult timp.

Acestea sunt încorporate în piatra folosită pentru a construi numeroase clădiri, contribuind la efectele luminoase observate pe fațade atunci când sunt iluminate de soare.

De la orașul bavarez la NASA: de ce au sosit astronauții

Descoperirea a transformat Nördlingen într-un punct de referință important pentru studiul impactului meteoriților. Interesul nu s-a limitat la geologi. Înainte de misiunile Apollo 14 și Apollo 16, astronauții NASA au vizitat și Nördlinger Ries pentru a se familiariza cu rocile produse de impacturi cosmice mari. Scopul era să învețe cum să recunoască și să strângă mostre de material extraterestru.