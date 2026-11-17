Mult așteptatul film „Ocean’s 14” nu va intra în producție în perioada planificată inițial, potrivit declarațiilor făcute de Brad Pitt la premiera peliculei „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, organizată luni, 16 noiembrie, la Hollywood.

Actorul a declarat pentru publicația Variety că filmările sunt luate în calcul pentru sfârșitul anului 2027.

Noua estimare reprezintă încă o modificare a calendarului de producție. Filmările fuseseră programate inițial pentru iunie, apoi amânate pentru decembrie.

Deocamdată, nu a fost anunțată o dată oficială de lansare a filmului.

George Clooney, Julia Roberts și Matt Damon revin în distribuție

Proiectul promite reunirea unora dintre cele mai cunoscute nume ale francizei.

Alături de Brad Pitt, sunt așteptați să își reia rolurile George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon și Don Cheadle.

Regia îi va reveni lui David Leitch, cunoscut pentru filme de acțiune precum „Bullet Train” și „The Fall Guy”.

George Clooney vorbea încă din 2023 despre existența unui scenariu promițător pentru continuarea seriei.

La rândul său, Julia Roberts a confirmat, la ceremonia Globurilor de Aur din ianuarie, că a citit scenariul și că povestea i-a depășit așteptările.

Franciza „Ocean’s” a devenit celebră datorită combinației dintre jafuri spectaculoase, umor și distribuții impresionante, începând cu „Ocean’s Eleven”, lansat în 2001.

Brad Pitt revine și în universul creat de Quentin Tarantino

Declarațiile despre „Ocean’s 14” au fost făcute la premiera noului film „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, continuarea producției „Once Upon a Time in Hollywood”.

Brad Pitt revine în rolul cascadorului Cliff Booth, personaj pentru care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Scenariul noii producții este semnat de Quentin Tarantino, însă regia a fost preluată de David Fincher, cu care Pitt a colaborat anterior la filme precum „Seven” și „Fight Club”.

Actorul a dezvăluit că proiectul a rămas blocat aproximativ nouă luni, înainte ca o idee prezentată lui Fincher să permită reluarea dezvoltării sale.

Acțiunea continuării se desfășoară în Los Angeles-ul anilor ’70, la câțiva ani după evenimentele primului film.

Brad Pitt își dorește și o continuare pentru „F1”

Pe lângă revenirea în franciza „Ocean’s”, actorul în vârstă de 62 de ani și-a exprimat interesul pentru realizarea unui nou film „F1”, după succesul producției dedicate curselor de Formula 1.

Deși Pitt este entuziasmat de posibilitatea unei continuări, nu a anunțat un calendar concret pentru acest proiect.

Astfel, actorul are în perspectivă mai multe producții importante, însă fanii seriei „Ocean’s” vor trebui să aștepte cel puțin până la sfârșitul anului viitor pentru începerea filmărilor.