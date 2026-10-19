„Sunt făcute să fie conduse”. McLaren vinde cinci monoposturi de Formula 1 pilotate de Senna, Hamilton, Norris și Brad Pitt

Mașinile vor fi vândute printr-un dealer de lux. Vânzarea ar urma să aducă zeci de milioane de dolari, potrivit Reuters.

Nu au fost anunțate prețuri, dar fiecare monopost ar putea costa între 5 și 10 milioane de lire sterline. Echipa McLaren, actuala campioană mondială la constructori, va pregăti mașinile pentru noii proprietari.

Același dealer a vândut colecția fostului șef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, și 20 de mașini de stradă care i-au aparținut regretatului coproprietar McLaren Mansour Ojjeh.

„Construite ca să fie conduse”

Directorul McLaren Racing, Zak Brown, a explicat că păstrarea acestor mașini în depozit ar fi o nedreptate față de ceea ce reprezintă. Ele au fost construite ca să fie conduse și să concureze, iar echipa vrea să le vadă folosite, a spus Brown.

De la Senna la Norris

Colecția acoperă 32 de ani din istoria echipei. Primele două mașini sunt monoposturi MP4/6A din 1991, cu motoare Honda V12, pilotate de austriacul Gerhard Berger și testate de Ayrton Senna în sezonul în care brazilianul a câștigat titlul mondial. Una dintre ele a terminat pe locul doi la Marele Premiu al San Marino, într-o cursă în care cele două McLaren au luat un tur întregului pluton. Cealaltă a terminat pe locul doi la Marele Premiu al Marii Britanii. Ambele au rămas de atunci în posesia echipei.

De vânzare este și un MP4/27A din 2012, pilotat de campionul mondial din 2009, Jenson Button, și testat de Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial. Colecția se încheie cu două mașini conduse exclusiv de actualul campion mondial, Lando Norris. Cea din 2021 l-a dus pe podium la Imola, Monaco și Monza, iar cea din 2023 a câștigat la Singapore și în Japonia.

Monopostul lui Brad Pitt

Mașina din 2023 este cel mai nou monopost de Formula 1 oferit vreodată unui proprietar privat. În iunie 2025, Brad Pitt l-a condus la un test privat pe circuitul din Austin, Texas, în legătură cu rolul său din filmul „F1”. A fost prima dată când actorul a pilotat o mașină de Formula 1 adevărată. În film folosise monoposturi de Formula 2 modificate. Pitt a atins 317 km/h și a povestit ulterior că i-a părut rău că nu a ajuns la 200 de mile pe oră, ratându-le la limită.

„Este incredibil de rar ca un colecționar să poată cumpăra mașini de Mare Premiu direct de la echipa care le-a construit și le-a folosit în curse”, a declarat Tom Hartley Jr. Mașinile vor fi vândute separat, fără nicio grabă.

Pentru comparație, un McLaren MP4-25A cu care Hamilton a câștigat în Turcia, în 2010, s-a vândut în 2021 cu 4,8 milioane de lire sterline. În 2017, un Ferrari cu care Michael Schumacher câștigase în 2001 a fost adjudecat la New York pentru 7,5 milioane de dolari.