David Fincher a vorbit despre o posibilă retragere în cadrul podcastului The Big Picture, realizat de The Ringer, potrivit publicației Variety.

Regizorul a explicat că noul său lungmetraj, „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, ar putea reprezenta ultima producție cinematografică pe care o semnează.

Fincher a precizat că această perspectivă nu are legătură cu o eventuală nemulțumire față de film sau cu reacțiile publicului, ci cu schimbările intervenite în viața sa după mai multe decenii de activitate.

David Fincher spune că nu mai are răbdarea de la începutul carierei

Cineastul, care a început să regizeze la 20 de ani, a recunoscut că experiența acumulată i-a modificat atât prioritățile personale, cât și modul în care privește realizarea unui film.

Fincher consideră că industria cinematografică a devenit prea preocupată de standardizarea procesului de producție, în detrimentul dimensiunii artistice.

În opinia sa, povestirea cinematografică presupune o relație personală cu materialul artistic, dificil de conciliat cu mecanismele industriale ale Hollywoodului.

Regizorul a vorbit și despre programul de lucru de pe platourile de filmare. Deși noua producție a presupus zile de filmare de aproximativ 12 ore, Fincher a mărturisit că nu își mai dorește să lucreze mai mult de zece ore pe zi.

Inteligența artificială, folosită la noul film cu Brad Pitt

În același interviu, David Fincher a dezvăluit că echipa sa a utilizat inteligența artificială în etapa de postproducție a filmului „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”.

Potrivit regizorului, tehnologia a fost folosită pentru a îmbunătăți materialul realizat de profesioniștii implicați în producție, inclusiv pentru ajustarea sincronizării mișcărilor buzelor actorilor cu dialogurile.

Fincher a explicat că aceste instrumente le-au oferit realizatorilor mai multă libertate în alegerea celor mai bune soluții vizuale și sonore.

El a recunoscut că unele cadre necesitau încă ajustări înainte de lansarea filmului pe platforma de streaming.

Noul film continuă povestea din „Once Upon a Time in Hollywood”

„The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” continuă universul filmului „Once Upon a Time in Hollywood”, regizat de Quentin Tarantino.

Acțiunea este plasată în 1977, iar Brad Pitt revine în rolul cascadorului Cliff Booth, devenit între timp un intermediar care rezolvă probleme delicate pentru un studio de la Hollywood.

Distribuția îi mai include pe Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino și Peter Weller.

Filmul a avut premiera exclusiv în cinematografele IMAX miercuri, 25 noiembrie, urmând să fie disponibil pe Netflix din 23 decembrie.

Declarațiile lui Fincher vin într-un moment în care și Quentin Tarantino discută despre încheierea carierei sale de regizor. Tarantino a anunțat că a terminat scenariul celui de-al zecelea lungmetraj, dar că intenționează să amâne realizarea acestuia pentru a petrece mai mult timp cu familia.

Deocamdată, David Fincher nu a anunțat oficial retragerea, ci a prezentat-o drept o posibilitate pe care o ia în considerare.