„În această dimineață, stră-unchiul meu, Gerald R. Molen, a decedat alăturându-se străbunicii mele și dragei sale soții, Pat. Sunt atât de fericită pentru el și, de asemenea, foarte tristă”, a scris pe Instagram strănepoata sa, Rachel Lorraine Pullan.

„Unchiul Jerry era un om cu un caracter moral deosebit și o integritate deosebită. A început să muncească, mutând scene de film și conducând la un studio de film și a ajuns până la poziția de producător”, a adăugat aceasta, potrivit Variety.

Colaborare strânsă cu Spielberg

Molen a colaborat frecvent cu Spielberg de-a lungul carierei sale. A fost producător la „Jurassic Park”, „Minority Report”, „Hook” și „The Lost World: Jurassic Park”, precum și la „Schindler’s List”, care a câștigat premiul pentru cel mai bun film în 1994.

Molen a lucrat, de asemenea, la mai multe filme Amblin Entertainment, precum „The Flintstones”, „The Little Rascals”, „Little Giants”, „Casper” și „Twister”.

Printre celelalte producții ale lui Molen se numără „Rain Man”, „Days of Thunder”, „Just Like Heaven”, „The Meg”, „Meg 2” și „The Best Christmas Pageant Ever”.

Născut în Montana în 1935, acesta s-a mutat în North Hollywood în 1947. Părinții săi, Gerald Sr. și Edith, dețineau și administrau o cafenea lângă terenul de filmare al Republic Pictures din Studio City.

O căsnicie ce a durat aproape șapte decenii

Soția sa, cu care a fost căsătorit timp de aproape 70 de ani, Pat, a murit în ianuarie 2024, la vârsta de 86 de ani, potrivit aceleiași surse.