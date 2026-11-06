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Veste bună de la ministrul de Externe: „Casa Iorga” din Saranda va reveni în proprietatea statului român

Dan Neculăescu, ministrul de Externe, anunță că, în urma unei întâlniri oficiale cu omologul său albanez, Casa Iorga din Saranda va reveni în proprietatea statului român.
Veste bună de la ministrul de Externe: „Casa Iorga” din Saranda va reveni în proprietatea statului român
Sursa foto: Facebook/ Dan Neculăescu
Coralia Frigea
06 nov. 2026, 13:26, Politic
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Terenul pe care a fost construită Casa Iorga din Saranda i-a fost dăruit lui Nicolae Iorga de către Regele Albaniei, Ahmed Zogu, încă din 1932. Mai apoi, Iorga a împroprietărit statul român cu terenul de pe malul Mării Ionice, sub formă de donație.

Pe acel teren a fost ridicat Institutul Român din Albania. În 1992, casa a fost vândută unui privat.

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, s-a întâlnit vineri cu omologul său din Albania, Ferit Hoxha. Pe agenda discuțiilor a fost și Casa Iorga din Saranda.

„Împărtășim obiectivul comun de a readuce „Casa Iorga” din Saranda în proprietatea statului român, astfel încât să redevină cât mai curând simbolul prieteniei noastre”, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, printr-o postare pe Facebook.

Cum poate România să reintre în posesia Casei Iorga

O hotărâre judecătorească din Albania spune că proprietarul de drept este statul român, dar, nici după 20 de ani, Casa Iorga nu a fost retrocedată.

Și ministrul precedent de Externe, Oana Țoiu, promitea public în luna mai că statul român va reintra în posesia proprietății din Saranda. Până la plecarea din Guvern, fostul ministru nu a reușit să își respecte promisiunea.

Vineri, Dan Neculăescu a discutat față în față cu ministrul de Externe albanez, la București, pentru a demara toate procedurile necesare. Despre discuții, oficialul român a spus că au fost excelente.

„Am stabilit deja pașii următori pentru atingerea acestui obiectiv”, a mai spus șeful MAE.

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