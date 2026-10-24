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Ministrul de Externe, discuție cu omologul francez despre securitatea europeană și sprijinul Franței în regiunea Mării Negre

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a discutat cu omologul francez despre colaborarea dintre România și Franța pentru securitatea Europei.
Ministrul de Externe, discuție cu omologul francez despre securitatea europeană și sprijinul Franței în regiunea Mării Negre
Maria Nițu
24 oct. 2026, 18:15, Politic
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Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a anunțat sâmbătă, pe pagina sa de X, că a avut un schimb de opinii cu ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, despre Parteneriatul strategic dintre România și Franța, securitatea europeană și situația din regiunea Mării Negre.

El a subliniat cât de importantă este colaborarea dintre România și Franța pentru securitatea Europei și a apreciat sprijinul Franței pentru apărarea României, în cadrul grupului tactic NATO din țara noastră.

„Am avut un schimb de opinii cu ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noel Barrot. Am reafirmat soliditatea Parteneriatului nostru strategic și angajamentul nostru comun față de securitatea europeană”, a transmis ministrul român de Externe pe X.

„Salut contribuția Franței în calitate de națiune-cadru a grupului tactic NATO din România, precum și disponibilitatea sa de a ne sprijini în acoperirea nevoilor concrete de capabilități în regiunea Mării Negre”, a scris Dan Neculăescu.

În cadrul discuției, cei doi oficiali au abordat și evoluțiile din regiune, făcând referire la importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea europeană și euro-atlantică.

„De asemenea, am discutat despre evoluția contextului regional, subliniind importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică”, a mai transmis ministrul Afacerilor Externe.

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