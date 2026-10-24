Ministrul de Externe, discuție cu omologul francez despre securitatea europeană și sprijinul Franței în regiunea Mării Negre

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a anunțat sâmbătă, pe pagina sa de X, că a avut un schimb de opinii cu ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, despre Parteneriatul strategic dintre România și Franța, securitatea europeană și situația din regiunea Mării Negre.

El a subliniat cât de importantă este colaborarea dintre România și Franța pentru securitatea Europei și a apreciat sprijinul Franței pentru apărarea României, în cadrul grupului tactic NATO din țara noastră.

„Am avut un schimb de opinii cu ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noel Barrot. Am reafirmat soliditatea Parteneriatului nostru strategic și angajamentul nostru comun față de securitatea europeană”, a transmis ministrul român de Externe pe X.

„Salut contribuția Franței în calitate de națiune-cadru a grupului tactic NATO din România, precum și disponibilitatea sa de a ne sprijini în acoperirea nevoilor concrete de capabilități în regiunea Mării Negre”, a scris Dan Neculăescu.

În cadrul discuției, cei doi oficiali au abordat și evoluțiile din regiune, făcând referire la importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea europeană și euro-atlantică.

„De asemenea, am discutat despre evoluția contextului regional, subliniind importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică”, a mai transmis ministrul Afacerilor Externe.