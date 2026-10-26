Slovacia vrea să dezvolte cooperarea cu Rusia în domeniile care nu sunt vizate de sancțiuni

Ministrul slovac de Externe, Juraj Blanár, a mers la Moscova pentru a discuta despre livrările de energie din Rusia și să relanseze procesul de cooperare suspendat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, scrie Reuters.

Reluarea consultărilor are loc după mai multe vizite la Moscova ale premierului Robert Fico.

Energia a fost unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul comisiei interguvernamentale, a transmis Ministerul slovac de Externe, adăugând că Blanar a fost informat că Rusia rămâne dispusă să îndeplinească contractele convenite.

Slovacia continuă să importe petrol și gaze naturale din Rusia, însă, potrivit unui plan al Uniunii Europene, trebuie să renunțe la importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027.

„Federația Rusă este dificil de înlocuit în ceea ce privește stabilitatea aprovizionării cu energie, nu doar pentru Slovacia, ci și pentru comerțul mondial cu energie, lucru care este evident acum, în contextul crizei din Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Blanár.

„Slovacia este membră a Uniunii Europene și a NATO și respectăm regulile care ne obligă, dar în cadrul acestora căutăm oportunități de cooperare în interesul național al Slovaciei”, a adăugat el.