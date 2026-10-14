Real Madrid, revenire spectaculoasă în Liga Campionilor! Madrilenii au întors scorul de la 1-3 și au învins AS Roma

AS Roma a început mai bine partida, iar Thibaut Courtois a fost nevoit să intervină la șuturile lui Mario Hermoso și Matías Soulé.

Gazdele au deschis scorul în minutul 20, prin Marten de Roon, care a înscris cu un șut deviat de la marginea careului, după o pasă a lui Soulé, potrivit FlashScore.

Real Madrid a egalat cinci minute mai târziu, când Kylian Mbappé a șutat de la distanță, iar mingea deviată l-a învins pe Pierluigi Gollini. Prima repriză s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

AS Roma a marcat de două ori după pauză

Italienii au revenit în avantaj în minutul 51, prin Donyell Malen, care a profitat de o eroare defensivă a madrilenilor și a înscris din pasa lui Rodrigo Mora.

Șase minute mai târziu, același Malen a majorat avantajul la 3-1, după o pasă a lui Matías Soulé. Golul a fost validat în urma verificării VAR.

Real Madrid a încercat să revină, însă Mbappé a fost oprit de intervențiile portarului Gollini. În minutul 69, francezul a trimis mingea în poartă, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Real Madrid a marcat de trei ori în șase minute

Revenirea madrilenilor a început în minutul 84, când Carlos Espí a redus diferența la 3-2, după ce Gollini a respins o lovitură de cap a lui Endrick.

Un minut mai târziu, Endrick a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap, după un corner executat de Arda Güler.

În minutul 90, Antonio Rüdiger a înscris golul victoriei, tot după o centrare din corner a lui Arda Güler, stabilind rezultatul final, 4-3.

Real Madrid a obținut astfel a 20-a victorie în ultimele 22 de confruntări cu echipe italiene în Liga Campionilor. De cealaltă parte, AS Roma a ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie în competițiile europene.

Partida de pe Stadio Olimpico a fost arbitrată de francezul François Letexier, care a acordat cinci minute de prelungire.