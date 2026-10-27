Jay-Z va fi cap de afiș al spectacolului din pauza Super Bowl 2027

Anunțul a fost făcut luni noapte, în timpul transmisiunii meciului de fotbal american dintre Dallas Cowboys și Philadelphia Eagles, difuzat de ESPN. Jay-Z va trece astfel de la rolul de producător la cel de interpret principal al spectacolului din pauza finalei NFL.

Desemnarea artistului a fost anunțată de Roc Nation, NFL și Apple Music printr-un videoclip alb-negru în care Jay-Z apare pe stadion, pe fundalul piesei „Public Service Announcement (Interlude)”, lansată în 2003 pe albumul „The Black Album”.

O posibilă apariție a lui Beyoncé, soția rapperului, se numără printre principalele scenarii discutate de fani, însă participarea sa nu a fost confirmată. Beyoncé a fost cap de afiș al spectacolului din pauza Super Bowl XLVII, în 2013, și a revenit ca invitată specială la ediția din 2016. După aparițiile recente ale lui Dr. Dre și Snoop Dogg alături de Jay-Z, cei doi artiști sunt, de asemenea, menționați printre posibilii invitați ai spectacolului din 2027.

Parteneriat din 2019

Jay-Z, al cărui nume real este Shawn Carter, colaborează cu NFL prin intermediul companiei Roc Nation din 2019. Parteneriatul a inclus producția spectacolului din pauza Super Bowl, compania implicându-se în organizarea acestuia începând din 2020.

De atunci, printre artiștii principali ai evenimentului s-au numărat Shakira și Jennifer Lopez, The Weeknd, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar și Bad Bunny. Ediția din 2026 l-a avut în prim-plan pe Bad Bunny, cu apariții speciale ale cântăreților Lady Gaga și Ricky Martin.

Carter a primit șase nominalizări consecutive la premiile Emmy în calitate de producător executiv al spectacolului din pauza Super Bowl, la categoria dedicată programelor de divertisment transmise în direct. A câștigat premiul pentru edițiile din 2022, care a reunit mai mulți reprezentanți ai hip-hopului american, și din 2025, cu Bad Bunny în rol principal. În 2023, a obținut un al treilea premiu Emmy pentru regia spectacolului susținut de Rihanna.

Super Bowl LXI va marca a doua vizită a finalei NFL pe stadionul SoFi, după ediția din 2022, la care au participat Dr. Dre și Snoop Dogg.