Universitatea Craiova nu l-a uitat pe Ilie Balaci. Omagiu la opt ani de la moartea „Minunii Blonde”

„Ilie Balaci, de la 8 la infinit! Echipa secundă a Universității Craiova a depus astăzi o coroană de flori la mormântul «Minunii Blonde». Te vom iubi mereu!”, a transmis clubul pe pagina oficială de Facebook, în memoria uneia dintre cele mai importante figuri din istoria sa.

Gestul de comemorare a avut loc chiar în ziua în care se împlinesc opt ani de la dispariția fostului internațional român, care a murit pe 21 octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani. Balaci reprezintă un simbol al Universității Craiova și al generației „Craiova Maxima”, care a obținut unele dintre cele mai importante performanțe europene din istoria fotbalului românesc.

Ilie Balaci, unul dintre simbolurile Craiovei Maxima

Născut la Bistreț, în județul Dolj, Ilie Balaci a debutat la prima echipă a Universității Craiova la doar 16 ani și a evoluat pentru formația olteană în perioada 1973-1984.

Alături de Știința, fostul mijlocaș a câștigat trei titluri de campion al României, în 1974, 1980 și 1981, precum și patru Cupe ale României. A făcut parte din echipa care a ajuns în semifinalele Cupei UEFA în 1983, o performanță istorică pentru fotbalul românesc.

La echipa națională, Balaci a adunat 65 de selecții și a marcat opt goluri, potrivit Federației Române de Fotbal. Tehnica, viziunea de joc și creativitatea sa l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați fotbaliști români ai generației sale.

Universitatea Craiova l-a omagiat și în anii precedenți, prin mesaje comemorative și gesturi la stadion sau la mormântul său. În 2025, la împlinirea a șapte ani de la moartea lui Balaci, foști colegi din generația Craiova Maxima s-au reunit pentru a-i aduce un omagiu.

Prima echipă a clubului este plecată în Andorra, unde va juca joi în UEFA Conference League, cu Inter d’Escalades, în a doua etapă a fazei ligii.