„Ceea ce face acum este incredibil”. Vitinha îl laudă pe Lamine Yamal înainte de PSG – Barcelona

„Ceea ce face în acest moment este incredibil. Este un jucător excepțional și știu că este special”, a declarat Vitinha, luni, la conferința de presă organizată înaintea partidei de pe Parc des Princes.

Mijlocașul portughez a subliniat însă că Barcelona nu poate fi redusă la evoluțiile lui Yamal.

„Dacă vorbești despre Barcelona și te referi doar la Lamine Yamal, nu este corect. Vom întâlni o echipă foarte puternică, nu doar un singur jucător”, a afirmat fotbalistul lui PSG.

Un duel de referință, dar nu o finală

Vitinha a respins ideea că partida de marți ar putea fi considerată o finală, amintind că sezonul este abia la început.

„Este prea devreme. Suntem în octombrie și știm cum se pot schimba lucrurile pe parcursul sezonului. Realitatea din octombrie nu este aceeași cu cea din martie”, a explicat portughezul.

El a subliniat însă că este unul dintre meciurile pe care abia așteaptă să le dispute.

„Este întotdeauna o mare bucurie, unul dintre meciurile pe care abia așteptăm să le jucăm. Vorbim despre două dintre cele mai mari echipe din Europa, alături de Bayern, aș spune. Va fi foarte interesant să vedem cine va reuși să domine mijlocul terenului. Ambele echipe vor încerca să pună presiune atunci când nu au mingea. Când una dintre ele va avea posesia, ambele vor dori să controleze meciul”, a adăugat el.

Vitinha îl consideră pe Dembélé liderul lui PSG

Portughezul a vorbit și despre rolul lui Ousmane Dembélé în echipa pariziană, afirmând că atacantul francez este liderul formației.

„Este liderul acestei echipe de mult timp. În astfel de partide, a fost întotdeauna la înălțime. Ceea ce ne oferă în asemenea meciuri este unic”, a spus Vitinha.

Întrebat despre forma lui Khvicha Kvaratskhelia, mijlocașul a explicat că fluctuațiile de randament sunt normale pe parcursul unui sezon și că este dificil să existe o singură explicație pentru perioadele mai puțin reușite ale unui jucător.

Vitinha a vorbit și despre propria evoluție, apreciind că se află într-un moment bun atât individual, cât și la nivel de echipă, după ce a marcat în ultimele săptămâni pentru PSG și pentru naționala Portugaliei.

Întrebat cum își explică forma, mijlocașul a răspuns cu umor: „Doar în privința golurilor?”, după care a adăugat: „Este o perioadă bună, da, individual, dar nu doar datorită golurilor. Simt că sunt într-un moment bun și sper să fiu bine și mâine”.

Portughezul a vorbit și despre progresul făcut de la sosirea la Paris Saint-Germain, în urmă cu cinci ani.

„Mă simt diferit, a fost un drum lung. Încă mai am lucruri de îmbunătățit. A fost un parcurs foarte frumos, dar și dificil. Sunt mândru de el. Este al cincilea meu an și sper să continue în același fel”, a spus Vitinha.

Balonul de Aur, o dispută deschisă

Cu o săptămână înaintea ceremoniei Balonului de Aur, Vitinha a susținut că trofeul ar trebui să revină unui jucător de la Paris Saint-Germain, în semn de recunoaștere pentru performanțele echipei.

„Am spus deja acest lucru: mi s-ar părea cel mai corect ca trofeul să revină unui jucător de la PSG. Sunt mulți jucători care pot câștiga Balonul de Aur: Lamine Yamal, Michael Olise, Kylian Mbappé. Este greu de spus cine va câștiga”, a declarat Vitinha.

Paris Saint-Germain și FC Barcelona se vor întâlni marți, de la ora 22:00, pe Parc des Princes, în duelul primelor două clasate din Liga Campionilor, după două etape.