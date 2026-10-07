Messi și-a luat adio de la Argentina cu un gol și două pase decisive. Spectacol în ultimul meci pentru națională

Messi a oferit două pase decisive și a înscris din penalty, scrie AP. Nicolás Otamendi a deschis scorul în minutul 48, după un corner executat de Messi, iar Nicolás Paz a făcut 2-0 în minutul 61, după o pasă a căpitanului. Acesta a transformat un penalty în minutul 71 și a stabilit scorul final.

Aproximativ 85.000 de spectatori au asistat la partida care a reprezentat despărțirea oficială a lui Messi de naționala Argentinei. Atacantul a fost aclamat în picioare de public, iar o ceremonie specială a avut loc.

În vârstă de 39 de ani, el a jucat 208 meciuri pentru Argentina și a marcat 126 de goluri în cei 21 de ani petrecuți la națională. El a câștigat alături de reprezentativă Cupa Mondială din 2022 și două ediții ale Copa América.

Messi a debutat pentru Argentina în 2005 și a anunțat în luna august că perioada sa la echipa națională se apropie de final.

Starul Argentinei a primit cea mai înaltă distincție a Universității din Buenos Aires.