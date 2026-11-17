România a încheiat cu o înfrângere o campanie dificilă în Liga Națiunilor, ediția 2026-2027. După victoria cu Polonia, scor 2-1, obținută sâmbătă la București, tricolorii aveau nevoie de un nou rezultat pozitiv în deplasarea din Bosnia-Herțegovina.

Naționala a început excelent partida de la Zenica și a deschis scorul în minutul 6, prin Daniel Bîrligea, după o acțiune la care a contribuit Dennis Man. Gazdele au revenit însă și s-au impus cu 2-1.

Rezultatul plaseză naționala pe ultimul loc în grupa B4, din care au mai făcut parte Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina.

Cu cine poate juca România la barajul din Liga Națiunilor

România nu retrogradează automat în Liga C, deoarece UEFA a modificat sistemul competiției pentru ediția 2026-2027.

Cele patru echipe care termină pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa baraje împotriva celor patru naționale clasate pe poziția secundă în grupele Ligii C.

Posibilele adversare ale României sunt:

Belarus

Cipru

Insulele Feroe

Estonia

Adversara va fi stabilită prin tragere la sorți, programată vineri, 20 noiembrie 2026, la sediul UEFA.

Dubla manșă este programată în intervalul 25-30 martie 2027(25/27 turul, 28/30 returul).

Câștigătoarea dublei manșe va evolua în Liga B la următoarea ediție a competiției, în timp ce învinsa va ajunge în Liga C.