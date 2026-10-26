Balonul de Aur 2026. Harry Kane, marele favorit al unei gale istorice la Londra. Lamine Yamal și Kylian Mbappé îi amenință supremația

LIVE UPDATE | Balonul de Aur 2026, decernat în această seară. Programul galei

Teatrul London Palladium găzduiește luni cea de-a 70-a ediție a Balonului de Aur, una dintre cele mai așteptate gale din ultimii ani.

Evenimentul are loc în premieră în capitala Marii Britanii, după decenii în care ceremonia a fost asociată cu Parisul.

Programul serii, în ora României:

18:00 – Începe anunțarea pozițiilor 30–11 din clasamentele Balonului de Aur.

20:00–21:40 – Sosirea fotbaliștilor și a invitaților pe covorul roșu.

22:00 – Începe ceremonia oficială.

00:00 – Ora estimată pentru încheierea galei.

00:30 – Conferința de presă a câștigătorilor.

Gala este prezentată de fostul internațional francez Thierry Henry și de jurnalista sportivă Kate Scott.

Harry Kane, marele favorit. Englezul poate pune capăt unei așteptări de 25 de ani

Harry Kane, atacantul lui Bayern München și căpitanul naționalei Angliei, este considerat principalul favorit la Balonul de Aur 2026, potrivit cotelor caselor de pariuri.

Atacantul a înscris 73 de goluri pentru club și echipa națională în sezonul trecut, o performanță care îl plasează în fruntea cursei pentru trofeu.

Cu Bayern München, Kane a câștigat campionatul și Cupa Germaniei și a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor, unde formația bavareză a fost eliminată de Paris Saint-Germain, viitoarea câștigătoare a competiției.

La Cupa Mondială din 2026, Kane a marcat șase goluri și a condus Anglia până în semifinale. Englezii au fost eliminați de Argentina, dar au încheiat turneul pe locul al treilea, după victoria împotriva Franței.

Dacă va câștiga Balonul de Aur, Kane va deveni primul englez premiat după Michael Owen, în 2001, și doar al cincilea fotbalist din Anglia care primește distincția, după Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan și Owen.

Totodată, ar fi primul jucător al lui Bayern München recompensat cu trofeul după 45 de ani.

„Ar fi incredibil să câștig Balonul de Aur. Ar fi cu siguranță ceva special. Mi-ar plăcea să-l câștig, dar trebuie să așteptăm și să vedem. Este o seară importantă, însă nu vreau să mă entuziasmez prea tare”, a declarat Kane pentru Sky Sports News.

Lamine Yamal poate deveni cel mai tânăr câștigător din istorie

La numai 19 ani, Lamine Yamal are șansa de a scrie istorie și de a deveni cel mai tânăr fotbalist care câștigă Balonul de Aur.

Tânărul star al Barcelonei a contribuit la câștigarea campionatului Spaniei și a Supercupei Spaniei, în timp ce la nivel internațional a făcut parte din naționala Spaniei care a cucerit Cupa Mondială din 2026, învingând Argentina în finală.

Yamal a încheiat sezonul cu 25 de goluri și 20 de pase decisive pentru club și națională.

Deși evoluțiile sale de la Cupa Mondială nu au fost întotdeauna la nivelul așteptărilor, succesul Spaniei și performanțele sale la Barcelona îl mențin printre principalii candidați.

Fotbalistul a câștigat deja de două ori Trofeul Kopa, acordat celui mai bun tânăr jucător din lume.

Kylian Mbappé, rivalul care a doborât recorduri la Cupa Mondială

Kylian Mbappé, atacantul francez al lui Real Madrid, rămâne unul dintre favoriții la Balonul de Aur, chiar dacă echipele sale nu au reușit să câștige cele mai importante trofee.

Real Madrid a pierdut titlul în Spania în fața Barcelonei și a fost eliminată în sferturile Ligii Campionilor. Franța a părăsit Cupa Mondială în semifinale, după înfrângerea împotriva Spaniei.

Pe plan individual, însă, Mbappé a avut un an excepțional.

Francezul a câștigat Gheata de Aur a Cupei Mondiale, cu 10 goluri, cel mai mare număr înregistrat de un jucător la o singură ediție de la performanța lui Gerd Müller din 1970.

La 27 de ani, Mbappé a devenit și cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 22 de goluri înscrise la turneele finale din 2018, 2022 și 2026.

În fotbalul de club, a fost golgheterul campionatului Spaniei, cu 25 de reușite, și a înscris 15 goluri în Liga Campionilor.

O gală istorică: Balonul de Aur împlinește 70 de ani

Ediția din 2026 marchează șapte decenii de la înființarea Balonului de Aur, trofeu creat în 1956 de publicația France Football.

Organizatorii au ales Londra pentru aniversare inclusiv ca omagiu adus lui Stanley Matthews, englezul care a câștigat prima ediție a premiului.

În 2025, Balonul de Aur masculin a fost câștigat de Ousmane Dembélé, de la Paris Saint-Germain, în timp ce trofeul feminin i-a revenit spaniolei Aitana Bonmatí.

În total, 30 de fotbaliști au fost nominalizați pentru premiul masculin din 2026, printre aceștia aflându-se și Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Declan Rice și Lionel Messi.

Pe lângă Balonul de Aur masculin și feminin, vor fi acordate premii celor mai buni tineri, portari, antrenori, cluburi și atacanți, precum și Premiul Sócrates pentru inițiative sociale.