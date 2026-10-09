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Gică Popescu împlinește 59 de ani. A purtat banderola Barcelonei și a scris istorie cu Galatasaray

Gheorghe Popescu, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria României și membru al Generației de Aur, împlinește vineri, 9 octombrie 2026, vârsta de 59 de ani.
Gică Popescu împlinește 59 de ani. A purtat banderola Barcelonei și a scris istorie cu Galatasaray
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Dobre
Oana Antipa
09 oct. 2026, 14:59, Sport
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Fostul internațional, cunoscut sub porecla „Baciul”, a avut o carieră impresionantă, în care a purtat tricoul unor cluburi precum Barcelona, PSV Eindhoven și Galatasaray.

Născut în 1967, la Calafat, Popescu a devenit unul dintre cei mai apreciați fundași români, remarcându-se prin inteligență tactică, siguranță și capacitatea de a conduce echipele pentru care a evoluat.

De la Universitatea Craiova la marile cluburi europene

Gică Popescu și-a făcut debutul în prima ligă a României la 9 iunie 1985, pentru Universitatea Craiova, când avea doar 17 ani.

După o scurtă perioadă petrecută la Steaua București, fundașul a revenit la Craiova, de unde a făcut pasul către fotbalul internațional.

În 1990, după participarea la Campionatul Mondial din Italia, Popescu s-a transferat la PSV Eindhoven. În Olanda a câștigat două titluri de campion, confirmându-și valoarea la nivel european.

Au urmat experiențe în Anglia, la Tottenham, și în Spania, la FC Barcelona, unde a ajuns să poarte banderola de căpitan.

Cu formația catalană, românul a cucerit Cupa Spaniei și Cupa Cupelor, aceasta din urmă în 1997.

Trofee europene cu Galatasaray

Un alt capitol important al carierei sale a fost perioada petrecută la Galatasaray Istanbul.

În anul 2000, Popescu a câștigat Cupa UEFA alături de echipa turcă, după o finală cu Arsenal decisă la loviturile de departajare.

Românul a transformat penalty-ul decisiv, contribuind la unul dintre cele mai importante succese din istoria clubului.

În același an, Galatasaray a cucerit și Supercupa Europei, după victoria împotriva lui Real Madrid.

Spre finalul carierei, Popescu a mai evoluat pentru Lecce, Dinamo București și Hannover 96.

115 selecții și 16 goluri pentru România

Gheorghe Popescu a fost unul dintre jucătorii de bază ai Generației de Aur, acumulând 115 selecții și 16 goluri pentru echipa națională.

A participat la trei ediții ale Campionatului Mondial, în 1990, 1994 și 1998, precum și la două turnee finale ale Campionatului European, în 1996 și 2000.

Cea mai cunoscută performanță a generației sale rămâne calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1994, din Statele Unite.

La nivel individual, Popescu a fost desemnat de șase ori fotbalistul anului în România, în 1989, 1990, 1991, 1992, 1995 și 1996.

La 59 de ani, „Baciul” rămâne un nume de referință pentru fotbalul românesc, atât prin performanțele obținute la echipa națională, cât și prin trofeele câștigate la unele dintre cele mai importante cluburi ale Europei.

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