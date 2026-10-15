Lovitură totală dată de Florentino Pérez: Omul care a pornit „războiul” împotriva UEFA a semnat cu Real Madrid

Reichart ocupă un post care era liber de ceva vreme la Real Madrid, potrivit publicației spaniole AS. Stadionul, contractele de sponsorizare și merchandisingul vor intra sub controlul lui.

Mutarea arată că acordul final de pace din fotbalul european este aproape. Un acord de principiu între Real Madrid, UEFA și European Football Clubs (EFC), asociația cluburilor europene, a fost anunțat pe 12 februarie, la trei zile după ce Barcelona se retrăsese din proiectul Superligii. Real Madrid și compania A22, care promova competiția, ceruseră până atunci despăgubiri de 4 miliarde de dolari de la UEFA. Acum, unul dintre principalii protagoniști ai conflictului se retrage pentru a se ocupa de afacerile clubului.

Fața Superligii

În octombrie 2022, Reichart a devenit director general al A22 Sport, agenția care trebuia să lanseze Superliga. El a prezentat noul format al competiției în presa din toată Europa și a fost imaginea proiectului în anii în care instanțele au stabilit că UEFA și-a abuzat de poziția dominantă. Acele hotărâri au schimbat echilibrul de putere dintre cluburi și forul european. Proiectul a fost pus deoparte după acordul cu UEFA și EFC, iar eforturile s-au mutat spre schimbarea Ligii Campionilor.

Din televiziune în fotbal

Reichart s-a născut în 1974 la Scheidegg, în Bavaria. A studiat sport și engleză la Universitatea din Konstanz, dar și la Salamanca și în Carolina de Nord. A început în drepturile de televizare sportive la Hamburg, la UFA Sports, iar în 2003 a devenit director de marketing la Sportfive.

Legătura cu Spania a continuat în 2004, când s-a mutat la Madrid.