Prima pagină » Sport » Lovitură totală dată de Florentino Pérez: Omul care a pornit „războiul” împotriva UEFA a semnat cu Real Madrid

Lovitură totală dată de Florentino Pérez: Omul care a pornit „războiul” împotriva UEFA a semnat cu Real Madrid

Real Madrid l-a angajat pe Bernd Reichart, omul care a fost timp de ani de zile fața proiectului Superliga Europeană. Neamțul va conduce zona de afaceri a clubului și va răspunde direct în fața directorului general José Ángel Sánchez.
Lovitură totală dată de Florentino Pérez: Omul care a pornit „războiul” împotriva UEFA a semnat cu Real Madrid
Andreea Tobias
15 oct. 2026, 21:46, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Reichart ocupă un post care era liber de ceva vreme la Real Madrid, potrivit publicației spaniole AS. Stadionul, contractele de sponsorizare și merchandisingul vor intra sub controlul lui.

Mutarea arată că acordul final de pace din fotbalul european este aproape. Un acord de principiu între Real Madrid, UEFA și European Football Clubs (EFC), asociația cluburilor europene, a fost anunțat pe 12 februarie, la trei zile după ce Barcelona se retrăsese din proiectul Superligii. Real Madrid și compania A22, care promova competiția, ceruseră până atunci despăgubiri de 4 miliarde de dolari de la UEFA. Acum, unul dintre principalii protagoniști ai conflictului se retrage pentru a se ocupa de afacerile clubului.

Fața Superligii

În octombrie 2022, Reichart a devenit director general al A22 Sport, agenția care trebuia să lanseze Superliga. El a prezentat noul format al competiției în presa din toată Europa și a fost imaginea proiectului în anii în care instanțele au stabilit că UEFA și-a abuzat de poziția dominantă. Acele hotărâri au schimbat echilibrul de putere dintre cluburi și forul european. Proiectul a fost pus deoparte după acordul cu UEFA și EFC, iar eforturile s-au mutat spre schimbarea Ligii Campionilor.

Din televiziune în fotbal

Reichart s-a născut în 1974 la Scheidegg, în Bavaria. A studiat sport și engleză la Universitatea din Konstanz, dar și la Salamanca și în Carolina de Nord. A început în drepturile de televizare sportive la Hamburg, la UFA Sports, iar în 2003 a devenit director de marketing la Sportfive.

Legătura cu Spania a continuat în 2004, când s-a mutat la Madrid.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
GSP.ro
Cine este șeful noului Minister al Inteligenței Artificiale. Bogdan Dumitru Costinel a condus cea mai mare companie de securitate cibernetică din România
Gandul
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
Ideile principale din programul de guvernare al lui Luca Niculescu: reformă la ANAF, pensiile indexate anual și finalizarea a 4 autostrăzi
Libertatea
Proprietarii de apartamente, avertizați: locuințele care ar putea fi eliminate de pe platformele de închiriere. Ce prevede legea
CSID
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Promotor