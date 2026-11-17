Procesul pentru recuperarea uneia dintre cele mai controversate suprafețe retrocedate din Capitală rămâne blocat în proceduri judiciare. La termenul de marți, 17 noiembrie, judecătorii nu au analizat legalitatea retrocedării celor aproximativ 12 hectare din Parcul Alexandru Ioan Cuza, cunoscut drept Parcul IOR.

Potrivit Grupului de Inițiativă Civică IOR-Titan, care a inițiat acțiunea în instanță, cauza este blocată de o dispută privind judecătorul care trebuie să continue procesul.

În urma ședinței, judecătoarea a decis să înainteze problema președintelui Tribunalului București, care urmează să stabilească ce complet va judeca dosarul.

Dispută între părți și judecători. Se cere inclusiv anularea unor hotărâri din dosar

Reprezentanții grupului civic susțin că au solicitat continuarea procesului în fața magistratului care a judecat cauza în ultimii doi ani.

Partea adversă s-a opus și a cerut inclusiv anularea hotărârilor intermediare pronunțate până acum în dosar, potrivit relatării asociației.

„Din păcate, nici de această dată nu s-a ajuns la discutarea fondului cauzei. Procesul este blocat, în continuare, de o dispută procedurală privind completul de judecată care ar trebui să soluționeze dosarul”, a transmis Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan.

Organizația afirmă că există interpretări diferite, inclusiv între judecători, cu privire la completul competent să continue judecata.

O decizie administrativă privind repartizarea dosarului ar urma să permită stabilirea unui nou termen.

De ce nu a început procesul pe fond, deși acțiunea a fost deschisă în 2024. Dosarul a trecut prin mai multe blocaje procedurale

Actualul litigiu a fost inițiat în mai 2024, după ce Primăria Sectorului 3 pierduse definitiv un proces anterior privind terenul.

Acțiunea urmărește constatarea nulității absolute a două dispoziții de retrocedare emise în 2005, în timpul mandatului fostului primar general Adriean Videanu.

După decesul Mariei Cocoru, beneficiara retrocedării, judecata a fost suspendată pentru clarificarea succesiunii. Procesul a fost reluat în ianuarie 2026, însă apărarea moștenitorului a formulat noi cereri procedurale.

Printre acestea s-au numărat o cerere de recuzare a judecătorului, respinsă în februarie, și o cerere de strămutare a procesului, respinsă în iunie.

În aprilie, instanța respinsese și o serie de excepții, inclusiv una privind plata unei taxe judiciare de timbru estimate la aproximativ 900.000 de euro.

La termenul din 23 iunie, Tribunalul București a constatat o problemă privind repartizarea dosarului și a dispus trimiterea cauzei către un alt complet. Disputa nu a fost rezolvată nici la termenul din 17 noiembrie.

Cum au fost retrocedate controversat cele 12 hectare din Parcul IOR

Terenul aflat în partea de est a Parcului IOR a fost retrocedat în 2005, în baza a două dispoziții semnate de primarul general de atunci, Adriean Videanu.

Legalitatea retrocedării a fost contestată în repetate rânduri, inclusiv de Primăria Sectorului 3, care a deschis un proces în 2012.

În 2019, administrația locală a obținut o hotărâre favorabilă în primă instanță, însă aceasta nu a rămas definitivă. În octombrie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul Primăriei Sectorului 3.

Ulterior, Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan a deschis o nouă acțiune, invocând argumente juridice potrivit cărora terenul nu ar fi putut fi retrocedat, deoarece ar fi aparținut domeniului public.

12 hectare de spațiu verde, afectate de defrișări și incendii

În ultimii ani, suprafața retrocedată a fost afectată de tăieri masive de arbori și de numeroase incendii de vegetație, care au provocat distrugerea unei mari părți a vegetației existente.

Situația a generat proteste și acțiuni civice repetate ale locuitorilor din cartierul Titan, care cer readucerea terenului în circuitul public și refacerea spațiului verde.

Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan susține că obiectivul său rămâne judecarea fondului cauzei și analizarea probelor privind regimul juridic al terenului în momentul retrocedării.

„Ceea ce ne dorim este să ajungem, în sfârșit, la judecarea fondului cauzei, la analiza probelor și a dovezilor care arată că acest teren trebuia să rămână parc, un spațiu verde de interes public, la dispoziția comunității”, au transmis reprezentanții organizației.

Aceștia afirmă că vor continua demersurile judiciare indiferent de durata procesului.

„Nu renunțăm și vom continua să urmărim fiecare etapă a acestui proces. Cele 12 hectare din Parcul IOR înseamnă patrimoniu verde, dreptul comunității la un mediu sănătos și un spațiu public care trebuie protejat”, au mai transmis activiștii.