Scandal violent între rude, în curtea unui spital din Capitală. Un bărbat și o femeie au fost bătuți după o ceartă privind un pacient internat

Incidentul a avut loc luni, 19 octombrie, în jurul orei 16.30, în curtea unei unități medicale din Sectorul 5 al Capitalei. Polițiștii Secției 17 au fost alertați printr-un apel la 112, după ce mai multe persoane s-ar fi luat la bătaie.

Ajunși la fața locului, agenții au identificat două victime, un bărbat de 60 de ani și o femeie de 62 de ani.

Potrivit cercetărilor, scandalul ar fi izbucnit spontan, pe fondul unor neînțelegeri între rude cu privire la un membru al familiei internat în spital. Cei doi ar fi fost agresați fizic de rudele cu care au intrat în conflict.

În timpul altercației, ar fi fost distrus și un bun care îi aparținea femeii de 62 de ani.

Doi bărbați, reținuți. Au fost emise ordine de protecție

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat doi bărbați, în vârstă de 43 și 45 de ani, bănuiți de comiterea faptelor. Aceștia au fost duși la secție în vederea audierii și a dispunerii măsurilor legale.

În urma evaluării riscului, autoritățile au constatat existența unui pericol iminent pentru victime și au emis ordine de protecție provizorii pe numele celor doi suspecți.

De asemenea, polițiștii au stabilit că manifestările violente ar fi tulburat ordinea și liniștea publică.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților, cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 17 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.