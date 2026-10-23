Atac armat în Franța: O persoană a murit iar alte patru au fost rănite după ce un bărbat a tras la întâmplare din mașina sa

Atacul armat s-a produs în La Verrière și apoi în Trappes , două orașe învecinate din departamentul francez Yvelines.

Bărbatul ar fi tras la întâmplare de la geamul mașinii sale cu un model de mitralieră din al Doilea Război Mondial, potrivit Le Figaro.

Numărul de victime ar putea fi mai mare

Un raport inițial al unei surse polițienești, confirmat de ministrul de Interne, Laurent Nunez, într-o conferință de presă la prânz, indică faptul că o persoană a murit iar alte patru au fost rănite.

Toruși, numărul de victime ar putea fi mai mare. O sursă a transmis pentru Le Figaro că printre persoanele rănite este o fetiță de 12 ani, rănită grav de opt ori.

Incidentele s-au produs în jurul orei locale 10:00, în special la oficiul poștal din Trappes, în Piața Louis Pergaud și la o benzinărie de-a lungul Drumului Național 10, apoi în apropierea a două grădinițe.

Mesajul lui Emmanuel Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat în urma atacului armat.

„Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți locuitorii din Yvelines. În această încercare cumplită, Națiunea le este alături. Recunoștință forțelor noastre de ordine, care au intervenit deja pentru prinderea atacatorului. Parchetul Național Antiterorist a preluat cazul”, a scris acesta pe Facebook.