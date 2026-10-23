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Atac armat în Franța: O persoană a murit iar alte patru au fost rănite după ce un bărbat a tras la întâmplare din mașina sa

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost reținut rapid de polițiștii francezi după ce a tras la întâmplare cu o mitralieră din mașina sa. În urma atacului, o persoană a murit, iar alte patru persoane, printre care și o fată de 12 ani, au fost rănite.
Atac armat în Franța: O persoană a murit iar alte patru au fost rănite după ce un bărbat a tras la întâmplare din mașina sa
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
23 oct. 2026, 14:49, Știri externe
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Atacul armat s-a produs în La Verrière și apoi în Trappes , două orașe învecinate din departamentul francez Yvelines.

Bărbatul ar fi tras la întâmplare de la geamul mașinii sale cu un model de mitralieră din al Doilea Război Mondial, potrivit Le Figaro.

Numărul de victime ar putea fi mai mare

Un raport inițial al unei surse polițienești, confirmat de ministrul de Interne, Laurent Nunez, într-o conferință de presă la prânz, indică faptul că o persoană a murit iar alte patru au fost rănite.

Toruși, numărul de victime ar putea fi mai mare. O sursă a transmis pentru Le Figaro că printre persoanele rănite este o fetiță de 12 ani, rănită grav de opt ori.

Incidentele s-au produs în jurul orei locale 10:00, în special la oficiul poștal din Trappes, în Piața Louis Pergaud și la o benzinărie de-a lungul Drumului Național 10, apoi în apropierea a două grădinițe.

Mesajul lui Emmanuel Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat în urma atacului armat.

„Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți locuitorii din Yvelines. În această încercare cumplită, Națiunea le este alături. Recunoștință forțelor noastre de ordine, care au intervenit deja pentru prinderea atacatorului. Parchetul Național Antiterorist a preluat cazul”, a scris acesta pe Facebook.

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