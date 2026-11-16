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Cum a ajuns un rus să facă vodcă cu IA | L-a conectat pe Claude la distileria artizanală și l-a făcut inginer de producție | Ce a urmat

Inteligența naturală față cu inteligența artificială. Sau omul față cu robotul. Când ești deștept și știi să-ți folosești capul, inteligența artificială demonstrează că poate deveni un partener serios pentru activitatea umană. Și asta pentru că nu o înlocuiește, ci o completează. Cum a ajuns un rus să facă vodcă cu IA.
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Luiza Moldovan
16 nov. 2026, 20:29, Life-Inedit
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A conectat modelul Claude Fable 5.2 la un aparat artizanal de distilare a alcoolului și l-a transformat în „inginerul-șef” al propriei distilerii de acasă.

Sistemul AI supraveghează procesul de producție, monitorizează parametrii instalației și reglează temperatura, în încercarea de a obține o băutură de calitate superioară.

Experimentul a fost prezentat de utilizatorul cu pseudonimul dr.ofitserov, pe rețeaua rusească Modelora.

În imagini apare un aparat de distilare din cupru, conectat la un laptop și la senzori, prin intermediul cărora agentul AI poate urmări și controla procesul.

Autorul experimentului spune că a dezvoltat împreună cu Claude un plug-in special pentru automatizarea instalației. Practic, modelul nu se limitează la a oferi recomandări, ci este folosit pentru supravegherea efectivă a echipamentului.

Claude a contribuit și la alegerea ingredientelor

Proiectul nu presupune doar automatizarea aparatului, ci și ajustarea rețetei băuturii.

Potrivit declarațiilor făcute de utilizator în videoclip, printre ingredientele folosite se numără angelica, lemnul-dulce, caisa, cojile de lămâie și portocală, ienupărul și coriandrul.

Rusul afirmă că sistemul se afla deja la a treia rundă de testare și că primele două încercări au fost realizate cu ajutorul unor pluginuri suplimentare.

Acesta susține că este mulțumit de rezultatele obținute.

Inteligența artificială trece de la lumea digitală la echipamente reale

Experimentul ilustrează o direcție tot mai interesantă în dezvoltarea inteligenței artificiale: utilizarea agenților AI pentru controlul unor echipamente fizice, nu doar pentru redactare, programare sau analiză de date.

Claude Fable 5.2 este un model dezvoltat de Anthropic, lansat pe 9 noiembrie 2026 și orientat în special către sarcini tehnice complexe și activități autonome de lungă durată.

Deocamdată, experimentul rusului rămâne o demonstrație prezentată de autorul său, fără o validare tehnică independentă a întregului sistem.

Dar ideea de a avea un agent AI care să supraveghe o instalație de producție în propria locuință arată cât de versatilă poate deveni folosirea inteligența artificiale.

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