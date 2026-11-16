Ploaie de stele căzătoare în noaptea de 17 spre 18 noiembrie. Câți meteori vor putea fi observați pe oră

Fenomenul ploii de meteori Leonide este activ în perioada 6-30 noiembrie și poate fi urmărit cu ochiul liber, fără instrumente astronomice.

„În perioada 6 – 30 noiembrie este activ curentul meteoric Leonide, maximul curentului având loc în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, când se prezice că se vor vedea circa 15 de meteori pe oră”, anunță reprezentanții Observatorului Astronomic.

Leonidele apar atunci când Pământul traversează urma de particule de rocă și praf lăsată de cometa Tempel-Tuttle.

„Atunci când particulele de rocă intră cu viteză mare în atmosfera terestră, datorită frecării cu aerul ele se încing până iau foc, încălzind puternic şi moleculele de aer, formând astfel acel fenomen luminos căruia științific i se spune meteor, iar popular i se spune stea căzătoare”, explică muzeograful Maria Velea pe pagina de Facebook a Observatorului Astronomic „Victor Anestin” din Bacău.

Numele curentului meteoric vine de la constelația Leului, din direcția căreia par să provină meteorii, ca efect al perspectivei.

Pentru o observare cât mai bună, astronomii recomandă alegerea unor locuri întunecate, departe de luminile orașelor, unde poluarea luminoasă este redusă.

Un alt curent meteoric spectaculos este cel al Perseidelor, care atinge în fiecare an maximul în luna august și este unul dintre cele mai urmărite fenomene astronomice. Anul acesta, Perseidele au putut fi observate în noaptea de 12 spre 13 august.