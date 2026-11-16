A doua tinerețe. Zodia care înflorește abia după 50 de ani

Zodia Capricorn intră, după 50 de ani, în cea mai luminoasă etapă a vieții, susține revista italiană Grazia. Potrivit publicației, femeile născute în această zodie devin cu timpul mai sigure pe ele, mai selective și mai conștiente de propria valoare.

Cum se schimbă Capricornul cu vârsta

Unele zodii par să strălucească de la început, în timp ce altele câștigă farmec odată cu trecerea anilor. Capricornul aparține celei de-a doua categorii.

Schimbarea devine vizibilă mai ales după 50 de ani, când unele presiuni încep să scadă. Atunci se schimbă și felul în care femeile se privesc pe ele însele, felul în care își văd relațiile și ce cred despre așteptările celorlalți.

Trăsăturile tipice ale zodiei sunt disciplina, spiritul practic, independența și rezistența în fața greutăților. După 50 de ani, ele s-ar transforma în altceva: mai puțină nevoie de a demonstra ceva, mai multă siguranță și mai multă libertate de a alege.

Mitul „invizibilității” după 50 de ani

Un clișeu larg răspândit arată că, după 50 de ani, o femeie încetează să mai fie văzută ca parteneră, ca profesionistă sau ca persoană dorită. Multe psihologe numesc acest fenomen „invizibilitate învățată”, notează revista.

Capricornul ar fi zodia care contrazice acest scenariu. Între 30 și 40 de ani, femeia Capricorn ține adesea în spate familii, firme, echipe, soacre și proiectele altora. Pentru asta își sacrifică timpul, somnul și dorințele. După 50 de ani, aceeași disciplină nu mai servește celorlalți și începe să o protejeze pe ea însăși.

Ce se întâmplă în corp între 45 și 55 de ani

Endocrinologii explică faptul că, în această perioadă, nivelul de estrogen și progesteron scade puternic. Potrivit Istituto Superiore di Sanità (ISS), tabloul poate include tulburări de somn, iritabilitate, scăderea dorinței sexuale și dificultăți de concentrare.

Menopauza apare, în general, între 45 și 55 de ani. Majoritatea femeilor italiene intervievate de ISS o consideră o etapă firească a vieții, care uneori poate fi trăită în formă critică.

De ce „înflorește” târziu Capricornul

Arhetipul zodiei este cel al alpinistei neobosite, prudentă și practică, capabilă să ducă poveri uriașe pentru a ajunge în vârf. În anii de mijloc ai vieții, asta se traduce prin responsabilitate excesivă, perfecționism și simțul datoriei dus la extrem.

Presiunea socială de a fi mamă, parteneră perfectă și fiică impecabilă scade odată cu vârsta. Atunci, multe femei Capricorn ar trăi o schimbare clară de perspectivă și ar începe să se întrebe: „Și acum, eu ce vreau cu adevărat?”.