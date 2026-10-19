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„De la gândul de a mă retrage, la o medalie”. Patinatoarea Julia Sauter, după podiumul de la Budapest Trophy

Patinatoarea română Julia Sauter a câștigat în weekend medalia de argint la Budapest Trophy, competiție din circuitul Challenger Series al Uniunii Internaționale de Patinaj, spunând luni despre performanță că încă i se pare ireală.
„De la gândul de a mă retrage, la o medalie”. Patinatoarea Julia Sauter, după podiumul de la Budapest Trophy
sursă foto: Alexis Jumeau/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
19 oct. 2026, 12:41, Sport
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„De la gândul de a mă retrage, la câștigarea unei medalii în Challenger, încă mi se pare ireal”, a scris luni sportiva Julia Sauter într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, după rezultatul obținut la Budapesta.

Sauter le-a mulțumit celor din echipa sa pentru încrederea acordată într-un moment dificil.

„Sunt atât de recunoscătoare echipei extraordinare din jurul meu, care a crezut în mine mai mult decât am crezut eu însămi și m-a încurajat să continui să încerc”, a transmis patinatoarea.

Sportiva s-a declarat mândră de progresul înregistrat în cele trei săptămâni de la prima competiție a sezonului.

„Sunt foarte mândră de progresul făcut în doar trei săptămâni de la prima mea competiție. Un mic reminder al lucrurilor care se pot întâmpla atunci când îndrăznești să fii curajos!”, a completat Sauter.

Record personal în programul scurt

Julia Sauter a încheiat concursul de la Budapest Trophy cu 179,92 puncte, rezultat care i-a adus locul al doilea. Românca a acumulat 65,53 puncte în programul scurt, în care s-a clasat pe poziția a treia, și 114,39 puncte în programul liber, terminat pe locul al patrulea.

Cele 65,53 de puncte reprezintă un record personal pentru sportiva română în programul scurt, potrivit datelor oficiale ale ISU. Precedentul său cel mai bun rezultat era de 64,03 puncte, obținut în septembrie, la Memorialul Ondrej Nepela din Bratislava.

Medalia de aur la Budapesta i-a revenit rusoaicei Alina Gorbacheva, care a concurat ca sportivă neutră individuală și a totalizat 203,35 puncte. Elvețianca Kimmy Repond a completat podiumul, cu 178,86 puncte, la doar 1,06 puncte în urma reprezentantei României.

Progres după începutul sezonului

La Memorialul Ondrej Nepela, prima competiție a sezonului pentru Sauter, desfășurată la Bratislava la sfârșitul lunii septembrie, românca s-a clasat pe locul al șaptelea, cu 163,23 puncte. Astfel, la Budapest Trophy, ea și-a îmbunătățit totalul cu 16,69 puncte, până la 179,92.

În vârstă de 29 de ani, Julia Sauter a reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, unde a ocupat locul al 17-lea în proba feminină de patinaj artistic, cu 190,93 puncte. Acesta rămâne cel mai bun total al carierei sale, potrivit fișei oficiale ISU.

Medalia de argint de la Budapesta reprezintă prima prezență pe podium pentru Julia Sauter în cadrul competițiilor din circuitul Challenger Series.

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