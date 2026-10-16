Mică plantație de canabis la un român acasă. Prins, alături de un sirian, cu 1 kilogram de cocaină la Caransebeș

Românul de 53 de ani și cetățeanul sirian, de 44 de ani, sunt rude prin alianță, potrivit comunicatului publicat, vineri, de Poliția Română.

„La data de 15 octombrie 2026, persoanele în cauză, rude prin alianță, au fost prinse în flagrant delict, în municipiul Caransebeș, în timp ce ar fi tranzacționat 1 kilogram de cocaină, pentru 60.000 de euro”, transmite Poliția Română.

Potrivit cercetărilor procurorilor DIICOT Caraș – Severin, pe parcursul anului 2026, românul ar fi inițiat și dezvoltat, în curtea locuinței sale o cultură de canabis, destinată comercializării.

Anchetatorii au percheziționat locuințele celor doi. De acolo au ridicat mai multe plante de canabis, aflate în diferite stadii de dezvoltare, 200 de grame de canabis, grindere, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.

Vineri, cei doi bărbați au fost reținuți de procurorii DIICOT Caraș-Severin. Aceștia au fost prezentați în fața judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș-Severin cu propunere de arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Cei doi sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc. În cazul românului, care ar fi cultivat și vândut și canabis, procurorii au reținut și de trafic de droguri de risc.