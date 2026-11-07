Atac armat în centrul orașului Cracovia: Cel puțin cinci morți și zece răniți/Atacatorul, împușcat de polițiști/Mărturia unui român aflat în Cracovia

UPDATE ora 17:37 – Atacatorul a fost prins de poliție. Doi agenți, printre persoanele rănite

Poliția din regiunea Małopolska a anunțat că suspectul atacului armat din centrul orașului Cracovia a fost reținut, după ce a fost împușcat și transportat la spital, unde se află sub supravegherea autorităților.

Identitatea suspectului nu a fost dezvăluită deocamdată. Purtătorul de cuvânt al pompierilor, Hubert Ciepły, a precizat că doi polițiști se numără printre persoanele rănite. Echipajele de intervenție continuă operațiunile la locul atacului, unde au fost mobilizate forțe de poliție, ambulanțe și un elicopter medical.

UPDATE ora 17:30 – Crește bilanțul persoanelor decedate

Potrivit informațiilor publicate de The Independent, autoritățile locale au transmis că bilanțul victimelor a crescut la 5 persoane decedate.

UPDATE ora 17:26 Mărturia unui român aflat în Cracovia. Elicoptere de poliție și ambulanțe, după atacul armat din centrul orașului

Cristian Scutariu, un român aflat în Cracovia, a descris pe Facebook atmosfera tensionată din oraș după atacul armat produs sâmbătă în Piața Centrală.

Scutariu a relatat că a auzit zgomote asemănătoare unor rafale de armă automată, precizând însă că nu poate identifica tipul armei. „Acum zboară elicoptere peste oraș, trei de poliție au trecut peste zona unde stau eu în ultimele 15 minute. E plin de poliție, de agenți de securitate, ambulanțe. E ușor haotic totul”, a scris acesta.

Știrea inițială:

Autoritățile au mobilizat echipaje de poliție și servicii medicale de urgență, în timp ce circumstanțele incidentului sunt investigate.

Focurile de armă au fost raportate în zona pieței centrale a orașului, iar intervenția forțelor de ordine s-a extins și pe strada Dietla, potrivit informațiilor publicate de cotidianul britanic The Independent.

Focuri de armă în apropierea Bisericii Sfânta Maria

Incidentul a avut loc într-o zonă intens frecventată a Cracoviei, cunoscută pentru obiectivele sale istorice și pentru numărul mare de vizitatori.

Autoritățile locale au confirmat că s-au tras focuri de armă în piața principală, în timp ce polițiștii desfășurau o operațiune pe strada Dietla.

În apropierea Bisericii Sfânta Maria au intervenit echipaje de salvare și poliție, fiind mobilizat inclusiv un elicopter medical pentru gestionarea situației.

Potrivit primelor informații comunicate de autorități, bilanțul este de cel puțin doi morți și zece răniți.

Nu au fost oferite, deocamdată, detalii despre identitatea victimelor sau despre gravitatea rănilor suferite de persoanele transportate la spital.

Premierul Donald Tusk anunță o anchetă

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a reacționat sâmbătă, anunțând că autoritățile investighează incidentul.

„Poliția investighează contextul și toate circumstanțele atacului”, a transmis șeful Guvernului polonez, într-o declarație făcută înainte de ora 15:00 GMT.

La momentul publicării primelor informații, nu era clar dacă forțele de ordine efectuaseră vreo arestare.

De asemenea, autoritățile nu precizaseră câte persoane au fost implicate în atac și nici dacă există un suspect identificat.

Operațiunea poliției continuă în centrul Cracoviei

Prezența echipajelor de intervenție în zona centrală indică faptul că autoritățile desfășoară în continuare verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care au fost trase focurile de armă.

Cracovia este una dintre cele mai vizitate destinații din Polonia, iar piața sa centrală reprezintă un important punct de atracție pentru turiștii străini, inclusiv pentru cei din România.

Până în prezent, nu au fost comunicate informații privind cetățenia victimelor. Prin urmare, nu există date care să indice dacă printre persoanele afectate se află cetățeni români.

Autoritățile poloneze urmează să ofere informații suplimentare despre bilanțul victimelor, eventualii suspecți și circumstanțele atacului.