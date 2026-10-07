Atac cu un cuțit la o școală din Polonia. Șapte persoane au fost rănite

Un elev în vârstă de 19 ani a fost reținut de poliție în apropierea plajei din oraș, au anunțat autoritățile poloneze, citate de Reuters.

Poliția a precizat că atacatorul este elev al școlii în care a avut loc incidentul. Acesta a fost identificat și reținut la scurt timp după atac.

Șapte persoane au fost rănite

Purtătoarea de cuvânt a poliției, Katarzyna Kucharska, a declarat pentru Reuters că informațiile preliminare indică șapte persoane rănite. Bilanțul nu era însă definitiv și putea fi modificat pe măsură ce autoritățile verificau situația.

„Avem informații preliminare despre șapte persoane rănite, dar acestea sunt foarte provizorii și se pot schimba. Nu am informații despre persoane decedate”, a declarat reprezentanta poliției.

Poliția poloneză a publicat pe platforma X o fotografie în care apare un bărbat imobilizat într-o zonă împădurită. Potrivit autorităților, imaginea îl prezintă pe suspect după ce acesta a fost prins.

Procurorul Elżbieta Łukasiewicz a declarat pentru postul TVN24 că atacul a avut loc în jurul orei 09:00 GMT.

Victimele, transportate la spital

Persoanele rănite în atacul cu cuțitul au fost transportate la Spitalul Specializat Mazovian din Ostrołęka, unde au primit îngrijiri medicale.

Un reprezentant al departamentului de urgențe al unității medicale a declarat pentru TVN24 că victimele urmau să rămână în acest spital și nu era prevăzut transferul lor către alte unități medicale.

Postul RMF FM a relatat că două dintre persoanele rănite se aflau în stare gravă. Potrivit aceleiași surse, majoritatea victimelor sunt elevi, însă printre persoanele rănite se află și un profesor.

Autoritățile nu au oferit deocamdată informații privind motivul atacului sau circumstanțele exacte în care acesta s-a produs.

Poliția din Polonia l-a reținut pe suspect

Primarul orașului Ostrołęka, Paweł Niewiadomski, a confirmat producerea atacului și a precizat că mai multe persoane au fost rănite.

Edilul a transmis că situația a fost adusă sub control și că autoritățile au intervenit pentru gestionarea incidentului.

„Cea mai importantă informație este că situația a fost adusă sub control”, a declarat primarul într-un comunicat.

Poliția continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele atacului, precum și motivele pentru care elevul de 19 ani a recurs la violență.

Incidentul are loc într-un oraș din nord-estul Poloniei, Ostrołęka, aflat în voievodatul Mazovia. Autoritățile urmează să stabilească inclusiv dacă suspectul a acționat singur și cum a fost introdusă arma în incinta școlii.