Declarațiile apar într-o nouă serie documentară despre frații Andrew și Tristan Tate, care urmează să fie lansată pe 25 noiembrie, relatează publicația americană Variety. Andrew Tate a susținut că relația cu Southern a fost consensuală și respinge acuzațiile formulate împotriva sa.

Lauren Southern susține că a fost agresată în timpul unei vizite în România

Acuzațiile sunt prezentate în seria documentară „Andrew Tate: Toxic Empire”, realizată pentru Investigation Discovery și HBO Max.

Lauren Southern, cunoscută anterior pentru promovarea unor poziții antifeministe și a unor teorii asociate extremei drepte, povestește că a ajuns în România în 2018, împreună cu alte persoane, pentru a discuta despre finanțarea unui proiect media.

Potrivit relatării sale, Andrew Tate ar fi invitat-o inițial la cină, iar ulterior la un club. Femeia afirmă că, după ce a consumat băuturi alcoolice, a început să se simtă neobișnuit de rău și să își piardă capacitatea de a se deplasa fără ajutor.

Southern susține că a fost dusă într-o cameră de hotel, unde Tate ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu ea, în ciuda refuzului exprimat.

Fosta activistă afirmă că influencerul ar fi agresat-o și ar fi strâns-o de gât. Ea mai susține că, în dimineața următoare, acesta i-ar fi cerut să nu vorbească public despre presupusul viol.

Acuzațiile nu sunt noi în totalitate, Southern prezentând anterior această versiune a evenimentelor într-o carte de memorii publicată în 2025.

Andrew Tate a afirmat că întâlnirea dintre cei doi a fost consensuală, iar frații Tate au negat categoric acuzațiile formulate împotriva lor.

O altă femeie îl acuză pe Andrew Tate de agresiune sexuală

Documentarul include și mărturia unei femei prezentate sub pseudonimul „Amelia”, a cărei identitate este protejată.

Aceasta susține că l-a cunoscut pe Andrew Tate în 2013, în orașul britanic Luton, și că ar fi fost violată în locuința acestuia, după mai multe întâlniri.

Femeia relatează că i-a cerut în repetate rânduri să se oprească, dar că refuzurile sale ar fi fost ignorate.

Ea afirmă că experiența a avut consecințe psihologice importante și că, inițial, i-a fost dificil să accepte ceea ce susține că i s-a întâmplat.

În documentar sunt prezentate și presupuse mesaje trimise ulterior de Tate, cu un conținut care ar face referire la violența sexuală.

Publicația precizează că autoritățile britanice au investigat în trecut acuzații formulate de mai multe femei împotriva influencerului. Ancheta respectivă a fost închisă în 2019, fără formularea unor acuzații penale.

Frații Tate, în detenție în Statele Unite

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și fratele său Tristan, de 38 de ani, au fost arestați în Statele Unite la 18 iulie 2026.

Cei doi se află în prezent în detenție federală la Miami și contestă extrădarea în Regatul Unit, unde sunt vizați de acuzații privind violul, traficul de persoane și materiale de abuz sexual asupra copiilor.

Cazul fraților Tate a atras atenția internațională și prin anchetele desfășurate anterior în România, unde aceștia au locuit și și-au dezvoltat activitățile de afaceri.

Documentarul analizează și legăturile cu apropiați ai lui Donald Trump

Seria documentară examinează ascensiunea lui Andrew Tate în mediul online, afacerile sale și influența exercitată asupra tinerilor care îi urmăresc conținutul.

Variety prezintă și relațiile dezvoltate de influencer cu persoane din cercul politic al președintelui american Donald Trump, inclusiv aparițiile sale alături de Donald Trump Jr. și contactele cu personalități apropiate administrației americane.