Cine este Alexandru Stoica, propunerea PSD pentru Ministerul Dezvoltării. De la CJ Buzău, la Guvern și un portofoliu cu miză uriașă

Potrivit CV-ului său, disponibil pe pagina Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Stoica a lucrat între 2013 și 2017 la Consiliul Județean Buzău, ca inspector de specialitate și consilier, ocupându-se inclusiv de infrastructura rutieră și de gestionarea Programului Național de Dezvoltare Locală la nivel județean. Între 2017 și 2019 a fost subsecretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, unde printre atribuții s-a numărat monitorizarea Programului Național de Dezvoltare.

A revenit ulterior la CJ Buzău, mai întâi în calitate de consilier al președintelui instituției, iar apoi ca administrator public. În această din urmă funcție a coordonat domenii precum investițiile, achizițiile publice, infrastructura de drumuri și finanțarea proiectelor de interes județean. În 2021 a lucrat și ca manager de proiect la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înainte de a deveni secretar de stat la Ministerul Dezvoltării.

Din iulie 2022, Stoica figurează și ca membru în Consiliul de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

Două diplome de inginer și un master

Stoica are două diplome de licență. A absolvit Inginerie Mecanică – Autovehicule Rutiere la Universitatea Transilvania din Brașov și Inginerie și Management la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Tot la Universitatea Transilvania a urmat un master în domeniul securității rutiere și transporturilor.

CV-ul mai consemnează cursuri în achiziții publice și managementul proiectelor europene, precum și absolvirea, în 2018, a programului Institutului Național de Administrație pentru ocuparea unei funcții din categoria înalților funcționari publici.

Ce avere declară Alexandru Stoica

Declarația de avere completată în iunie 2025 și disponibilă tot pe pagina MDLPA, indică mai multe terenuri agricole în comuna Pănătău, județul Buzău, dobândite începând din 2011. Documentul consemnează și terenuri cumpărate sau deținute împreună cu soția.

La capitolul imobile apare o casă de 373,5 metri pătrați în Vernești, construită în 2020, precum și un apartament de 228,04 metri pătrați în București, cumpărat în 2024 și deținut în cotă de 1/2.

Declarația nu consemnează autoturisme în proprietate la momentul completării. În schimb, în ultimele 12 luni raportate, Stoica declarase vânzarea unui autoturism pentru 343.344 de lei și a unui apartament pentru 436.000 de lei, precum și darea în plată a unui teren intravilan, evaluat la 298.200 de lei.

Stoica declara trei datorii bancare, în valoare totală de 248.713 lei. Pentru anul fiscal anterior, venitul său de secretar de stat a fost de 116.808 lei, la care s-au adăugat 81.126 de lei pentru calitatea de membru în CA al FNGCIMM. Documentul mai indică venituri din agricultură, subvenții și chirii.