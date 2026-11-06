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SRI, despre alertele cu bombă de pe Aeroportul Otopeni: Amenințările nu s-au confirmat. Nu au fost descoperite dispozitive explozive

Serviciul Român de Informații a venit vineri cu informații privind amenințările cu bombă care au vizat mai multe zboruri în această săptămână, inclusiv zboruri spre România. Reprezentanţii SRI admit că eventualele verificări suplimentare pot produce întârzieri, pot perturba traficul, dar precizează că au ca scop siguranţa fiecărui pasager.
SRI, despre alertele cu bombă de pe Aeroportul Otopeni: Amenințările nu s-au confirmat. Nu au fost descoperite dispozitive explozive
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
06 nov. 2026, 13:51, Social
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Serviciul Român de Informații (SRI), prin Brigada Antiteroristă, a efectuat verificările specifice în urma alertelor cu bombă care au vizat în ultimele zile mai multe zboruri, inclusiv curse cu destinația București. Până în prezent, amenințările nu s-au confirmat și nu au fost descoperite dispozitive explozive, a transmis vineri instituția.

„Înțelegem îngrijorarea provocată de amenințările cu bombă care au vizat în ultimele zile mai multe zboruri din toată Europa, inclusiv curse cu destinația București. Fiecare sesizare este evaluată cu seriozitate. Controalele aeronavelor, debarcarea pasagerilor sau reverificarea bagajelor sunt măsuri de precauţie pentru protejarea pasagerilor, iar activarea acestor proceduri nu înseamnă că a fost confirmată existenţa unei bombe”, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea.

El a punctat faptul că traficul pe Aeroportul Henri Coandă s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă în toate aceste zile și a subliniat că eventualele verificări suplimentare pot produce întârzieri, pot perturba traficul, dar precizează că au ca scop siguranţa fiecărui pasager.

„Revendicările care circulă în spațiul public nu reprezintă dovezi privind originea amenințărilor, așa cum spuneam, investigațiile sunt în derulare și sunt coordonate între mai multe state și autorități. Îi îndemnăm pe pasager să-și păstreze calmul, să urmărească informările autorităților și ale companiilor aeriene și să respecte indicațiile personalului”, a mai transmis SRI. 

Numeroase zboruri au fost vizate, în ultimele zile, de ameninţări cu bombă, inclusiv în România.

Vineri, un avion TAROM care operează cursa Praga-București a fost vizat de o amenințare cu bombă, care s-a dovedit a fi falsă.

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