Investigație în centrul Londrei: români, acuzați că fac parte dintr-o rețea care îi taxează exorbitant pe turiști

Jurnaliștii britanici afirmă că au identificat indicii ale unei operațiuni coordonate chiar în apropierea Parlamentului și a sediului New Scotland Yard.

Turiștii ar ajunge să plătească sute de lire pentru curse scurte

Investigația a vizat comercianții și operatorii neautorizați care își desfășoară activitatea în unele dintre cele mai aglomerate zone turistice din centrul Londrei.

O atenție specială a fost acordată ricșelor, cunoscute și drept „pedicabs”, ai căror operatori au fost acuzați în repetate rânduri că solicită sute de lire sterline pentru deplasări pe distanțe scurte.

Zak Garner-Purkis, editor de investigații al Daily Express, susține că a discutat cu operatori care lucrează legal și care i-ar fi relatat că sunt intimidați de membrii unui grup. Jurnalistul afirmă că a observat ulterior mai mulți operatori sosind în grupuri și folosind pancarte laminate identice pe care erau afișate tarife foarte ridicate. Potrivit relatării sale, gruparea ar fi formată din români.

Ce se întâmplă când apare Poliția

Jurnalistul susține că operatorii de ricșe se împrăștie atunci când vehicule ale Poliției ajung pe Westminster Bridge, pentru a reapărea ulterior în apropiere. În unele cazuri, aceștia și-ar parca ricșele pe pistele destinate bicicletelor.

Investigația descrie probleme și în zona London Eye, unde ar funcționa camionete care comercializează înghețată fără autorizațiile necesare. Potrivit unui comerciant autorizat citat de publicație, unii operatori ar trata amenzile aplicate de autoritățile locale drept simple costuri ale afacerii.

Londra schimbă regulile pentru ricșele turistice

Controversele au determinat autoritățile britanice să introducă în 2026 reguli mai stricte pentru acest sector. Noile prevederi, care potrivit articolului urmează să intre în vigoare la 30 octombrie, includ limitarea tarifelor, verificarea antecedentelor operatorilor și cerințe privind cunoașterea limbii engleze.

Daily Express susține însă că mulți dintre cei care operează în prezent în zona Westminster nu par să se pregătească pentru noul regim.

Investigația readuce astfel în atenție problema practicilor comerciale abuzive din zonele intens frecventate de turiști, dar și capacitatea autorităților londoneze de a aplica regulile chiar în centrul capitalei britanice, la câteva sute de metri de unele dintre cele mai importante instituții ale Regatului Unit.