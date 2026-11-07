Uleiul de măsline s-ar putea ieftini, dar Spania încearcă să blocheze acest lucru. Decizia care poate afecta milioane de europeni

Guvernul spaniol a activat, pentru prima dată, un mecanism care obligă fabricile de ulei de măsline să păstreze în depozite 12% din producție, în loc să o comercializeze. Decizia a fost publicată în Buletinul Oficial al Spaniei și urmărește să limiteze scăderea prețurilor provocată de o recoltă excepțional de mare.

Potrivit Ministerului Agriculturii de la Madrid, producția de ulei de măsline este estimată la 1,6 milioane de tone în sezonul 2026-2027, cu 23% peste nivelul înregistrat în anul precedent.

Dacă prognozele se confirmă, aceasta va fi a patra cea mai mare recoltă de ulei de măsline din istoria Spaniei.

Aproape 188.000 de tone de ulei, blocate în depozite până în septembrie 2027

Începând cu producția aferentă lunii noiembrie, fiecare unitate de procesare a măslinelor va fi obligată să rețină 12% din cantitatea cumulată de ulei produsă.

Uleiul va putea fi depozitat în instalațiile proprii sau în spații aparținând altor operatori, însă nu va putea fi introdus pe piață până la 30 septembrie 2027.

Ministerul Agriculturii estimează că aproximativ 188.000 de tone de ulei vor fi astfel retrase temporar de la comercializare.

Autoritățile spaniole justifică intervenția prin necesitatea protejării fermierilor, care riscă să vândă sub costurile de producție în condițiile unei oferte prea mari.

„Măsura urmărește să garanteze rentabilitatea agricultorilor și să protejeze interesele cumpărătorilor”, a transmis Ministerul Agriculturii.

De ce poate influența Spania prețurile uleiului de măsline din întreaga Europă

Țara asigură aproximativ 45% din producția mondială de ulei de măsline și circa 70% din producția Uniunii Europene, astfel că variațiile recoltei spaniole au efecte importante asupra piețelor internaționale.

Atunci când producția crește puternic, cantitățile suplimentare exportate pot determina scăderea prețurilor și în alte state.

Potrivit publicației economice italiene Il Sole 24 Ore, prețurile uleiului de măsline extravirgin italian au înregistrat scăderi de până la 47% în decurs de un an, pe fondul revenirii producției spaniole.

Situația a provocat nemulțumiri în rândul agricultorilor italieni. Aproape 2.000 de cultivatori de măslini au protestat la Bari, pe 12 octombrie, solicitând intervenția autorităților și măsuri de sprijin.

Pentru consumatorii din România, efectele deciziei spaniole ar putea apărea indirect, prin intermediul prețurilor practicate de furnizorii europeni și al contractelor de import.

Retragerea unei părți din producție poate limita ieftinirile care ar fi rezultat dintr-o recoltă abundentă. Totuși, impactul asupra prețurilor de la raft nu poate fi estimat deocamdată, deoarece depinde și de costurile de transport, marjele comerciale și evoluția cererii.

Fermierii susțin măsura, exportatorii avertizează asupra efectelor negative

Decizia guvernului spaniol a provocat o dispută între organizațiile agricultorilor și reprezentanții industriei exportatoare.

Organizațiile fermierilor consideră că intervenția este necesară pentru a evita o prăbușire a prețurilor la producător, mai ales în condițiile în care costurile cultivării și recoltării măslinelor rămân ridicate.

De cealaltă parte, exportatorii avertizează că limitarea artificială a ofertei ar putea reduce competitivitatea Spaniei pe piețele externe.

Rafael Pico, directorul Asoliva, asociația exportatorilor spanioli de ulei de măsline, a explicat pentru Rapporteur că aproximativ 70% din producția spaniolă este comercializată în străinătate.

În opinia sa, restricționarea cantităților disponibile ar putea avantaja țările concurente care nu sunt supuse acelorași obligații.

Reprezentantul exportatorilor susține că dezvoltarea de noi piețe și stimularea consumului ar reprezenta soluții mai eficiente pentru creșterea veniturilor producătorilor.

Autoritatea pentru concurență avertizează: consumatorii ar putea plăti mai mult

Intervenția guvernului a provocat îngrijorări și în rândul autorității spaniole pentru concurență, CNMC.

Instituția a avertizat că restrângerea ofertei poate duce la creșterea prețurilor suportate de consumatori și poate reduce stimulentele producătorilor de a îmbunătăți calitatea produselor.

De asemenea, autoritatea a semnalat riscul ca mecanismul să favorizeze coordonarea comportamentului unor operatori economici.

Guvernul de la Madrid consideră însă că intervenția este justificată de condițiile excepționale ale pieței.

La începutul sezonului 2026-2027, stocurile de ulei de măsline ale Spaniei se ridicau deja la peste 357.000 de tone, cu 23,3% mai mult decât în sezonul precedent.

Adăugate producției estimate pentru noul sezon, acestea duc cantitatea totală disponibilă la aproape două milioane de tone.

Autoritățile spaniole au precizat că măsura va fi monitorizată și că procentul de 12% ar putea fi modificat începând cu 31 decembrie 2026, în funcție de evoluția efectivă a recoltei