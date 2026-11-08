Nou zăcământ de gaze descoperit în Marea Mediterană. Estimările indică 200 de miliarde de metri cubi

Ministerul egiptean al Petrolului și Resurselor Minerale a anunțat vineri că lucrările de foraj și evaluare la sonda situată în zona concesiunii Taiba au scos la iveală un strat gazifer cu o grosime netă de aproximativ 15 metri.

Acesta prezintă caracteristici geologice și petrofizice distincte, notează Euronews.

Studiile tehnice și de zăcământ sunt încă în curs de desfășurare pentru a determina volumele care pot fi produse, a evalua posibilele rate zilnice de producție și a evalua viabilitatea comercială a descoperirii.

Egiptul intenționează să conecteze sonda la instalațiile de producție existente prin intermediul unei conducte lungi de aproximativ 22 de kilometri, legând-o de conducta Abu Madi – El Gamil. Acest lucru are ca scop utilizarea infrastructurii disponibile și scurtarea timpului necesar pentru începerea producției.

Ministerul Petrolului a atribuit rezultatele pozitive creșterii activității de investiții și explorare. A menționat un climat investițional îmbunătățit și progrese în achitarea creanțelor financiare restante către companiile străine care activează în sectorul energetic.

Egiptul încearcă să își mărească producția internă de gaze naturale după ce scăderea producției din ultimii ani a dus la o dependență mai mare de importurile de gaze pentru a satisface cererea pieței.

Cairo se bazează pe dezvoltarea de noi descoperiri și pe accelerarea lucrărilor de explorare pentru a consolida aprovizionarea locală, pe fondul unei cereri puternice de gaze din sectoarele energiei electrice și industriale, potrivit sursei citate.