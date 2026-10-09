Rheinmetall a cumpărat șantierul naval Damen Mangalia cu 138 de milioane de euro. Guvern: Rezultatul negocierilor desfășurate în programul SAFE

UPDATE Guvern: Rezultatul negocierilor desfășurate în programul SAFE

Guvernul României salută aprobarea achiziției Șantierului Naval Mangalia de către compania germană Rheinmetall.

„După o perioadă de dificultăți financiare, care a culminat cu falimentul și disponibilizarea a aproape 1.000 de angajați, investițiile planificate vor permite reluarea activității, crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea șantierului în perspectiva transformării sale într-unul dintre principalele centre europene de construcții navale militare”, se arată într-un comunicat al Executivului.

Acesta precizează că aprobarea achiziției este rezultatul negocierilor desfășurate în cadrul programului SAFE, în cadrul cărora Guvernul României a condiționat implementarea achizițiilor militare de la Rheinmetall de asumarea unor investiții în industria românească de apărare, inclusiv pentru revitalizarea Șantierului Naval Mangalia.

„În acest fel, negocierile au urmărit nu doar asigurarea echipamentelor militare necesare Armatei României, ci și valorificarea fondurilor disponibile pentru dezvoltarea industriei naționale, crearea de locuri de muncă și transferul de tehnologie”, transmite Guvernul.

Conform acestuia, relansarea Șantierului Naval Mangalia prezintă o importanță deosebită și pentru securitatea României la Marea Neagră: „Dezvoltarea capacităților de construcție a navelor militare va contribui la consolidarea industriei naționale de apărare și a rolului României pe flancul estic al NATO”.

Știrea inițială

CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, a anunțat vineri, 9 octombrie, că licitația pentru vânzarea șantierului naval s-a încheiat cu desemnarea companiei Rheinmetall Real Estate România SRL drept câștigătoare.

Prețul de adjudecare este de 138.034.320,47 euro, fără TVA, potrivit comunicatului CITR.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Licitația din 9 octombrie a fost organizată după patru încercări anterioare de vânzare fără rezultat.

În luna aprilie, adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru Șantierul naval Damen Mangalia. Decizia a marcat trecerea șantierului în etapa de faliment.