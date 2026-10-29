REBUILDING UKRAINE FORUM 2026 & SECURE REBUILD RO-UA EXPO

Cea de-a V-a ediție a Rebuilding Ukraine Forum va avea loc la data de 9 noiembrie 2026, la Palatul Parlamentului din București, reunind reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, misiunilor diplomatice, mediului de afaceri și organizațiilor internaționale implicate în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

Lansat în anul 2023, Rebuilding Ukraine Forum s-a consolidat ca o platformă strategică de dialog și cooperare internațională, facilitând dezvoltarea parteneriatelor instituționale și economice dedicate reconstrucției Ucrainei, consolidării securității economice și susținerii dezvoltării pe termen lung. Ediția din acest an își extinde aria de interes prin integrarea SECURE REBUILD RO-UA EXPO, un cadru dedicat promovării cooperării și identificării oportunităților de investiții și parteneriate în domenii strategice, precum:

– Construcții și infrastructură critică;

– Industria de apărare și securitate;

– Energie și resurse strategice;

– Tehnologii avansate, securitate cibernetică și inteligență artificială;

– Comerț strategic și cooperare internațională;

– Parteneriate instituționale și de afaceri

Prin reunirea factorilor de decizie, a experților și a reprezentanților industriilor strategice, evenimentul urmărește consolidarea relațiilor bilaterale româno-ucrainene și dezvoltarea unor mecanisme durabile de colaborare în sprijinul reconstrucției, securității și dezvoltării economice regionale. Citeşte comunicatul integral AICI