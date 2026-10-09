Prima pagină » Politic » România cere Ucrainei să păstreze școlile cu predare în limba română. Discuții la nivelul ministerelor de Externe

România cere Ucrainei să păstreze școlile cu predare în limba română. Discuții la nivelul ministerelor de Externe

România a subliniat necesitatea păstrării școlilor cu predare în limba română din Ucraina și evitarea măsurilor care ar putea afecta educația minorității române. Subiectul a fost abordat vineri, în cadrul consultărilor politice dintre reprezentanții ministerelor de Externe ale celor două țări.
România cere Ucrainei să păstreze școlile cu predare în limba română. Discuții la nivelul ministerelor de Externe
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
09 oct. 2026, 22:38, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca, a avut vineri consultări politice cu Oleksandr Mișcenko, adjunct al ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al MAE, discuțiile au vizat situația de securitate regională, evoluțiile războiului din Ucraina și perspectivele de consolidare a cooperării dintre cele două țări.

România cere păstrarea școlilor cu predare în limba română

„În ceea ce privește educația în limba română în Ucraina, partea română a subliniat necesitatea asigurării continuității, sustenabilității și accesului adecvat la educația în limba română la toate nivelurile”, se arată în comunicatul MAE.

Ministerul a precizat că această solicitare include „păstrarea rețelei tradiționale de școli cu predare în limba română și evitarea oricăror măsuri regresive în contextul reformei educației din Ucraina”.

De asemenea, partea română „a reiterat importanța unei consultări regulate, transparente și substanțiale a reprezentanților minorității române, inclusiv în perspectiva modificărilor legislative aflate în discuție”.

România reafirmă sprijinul pentru Ucraina

În cadrul consultărilor, România a reafirmat sprijinul pentru Ucraina și importanța continuării cooperării în domeniul securității regionale.

„Partea română a reafirmat sprijinul ferm și multidimensional al României pentru Ucraina și a subliniat importanța continuării eforturilor comune pentru consolidarea rezilienței și securității în regiune, inclusiv în fața amenințărilor convenționale și hibride ruse. A fost evidențiată în acest context relevanța cooperării în domeniul securității cibernetice și al combaterii amenințărilor hibride”, a transmis MAE.

Discuțiile au reconfirmat disponibilitatea celor două țări de a continua dialogul politic și cooperarea în domeniile de interes comun, în spiritul Parteneriatului Strategic.

În domeniul conectivității, au fost salutate progresele recente, inclusiv deschiderea noului punct de trecere a frontierei și a podului peste Tisa de la Sighetu Marmației.

Totodată, a fost subliniată necesitatea continuării proiectelor de infrastructură, transport și energie dintre România, Republica Moldova și Ucraina.

Recomandarea video

Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
ONU avertizează că transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan ar fi tortură. Premierul olandez critică decizia SUA
Gandul
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Cancan
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport
Luca Niculescu a anunțat când vrea să depună în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare: „Am văzut deschiderea de a vota un guvern. Toate variantele sunt pe masă”
Libertatea
Un bebeluș de doar 11 zile, diagnosticat cu o tumoră cerebrală după ce medicii au observat o infecție minusculă la o unghie. Prin ce coșmar a trecut familia
CSID
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Promotor