Reacția lui Gadi Eisenkot după primele exit-polluri din Israel: „O lipsă totală de încredere în Netanyahu”

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Eisenkot a susținut că rezultatele preliminare reprezintă un vot împotriva guvernului condus de Benjamin Netanyahu, potrivit The Times of Israel.

„Rezultatele primelor exit-poll-uri indică o lipsă totală de încredere în Netanyahu și în guvernul responsabil pentru 7 octombrie”, a scris Eisenkot.

„Dacă acestea sunt rezultatele finale, este o victorie pentru majoritatea sionistă responsabilă din Israel”, a adăugat el.

Eisenkot a anunțat că va începe imediat demersurile pentru înlocuirea guvernului Netanyahu și formarea unei noi coaliții.

„Voi acționa imediat pentru a pune în aplicare voința poporului, pentru a înlocui guvernul Netanyahu și pentru a forma cât mai curând posibil un guvern sionist”, a afirmat el, potrivit The Jerusalem Post.

Primele exit-poll-uri indică faptul că partidul Likud, condus de Benjamin Netanyahu, ar urma să obțină între 24 și 25 de mandate, în timp ce Yashar, partidul lui Eisenkot, ar putea obține între 21 și 23 de mandate.

Blocul partidelor de opoziție are un ușor avantaj în majoritatea exit-poll-urilor, cu 52 de mandate față de cele 50 ale partidelor care îl susțin pe Netanyahu.

Totuși, niciuna dintre tabere nu are cele 61 de mandate necesare pentru o majoritate în Parlamentul israelian, care are 120 de locuri. Astfel, formarea viitorului guvern rămâne incertă.