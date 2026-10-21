Premieră în Canada: Noul prim-ministru al provinciei Quebec a preluat mandatul fără să jure credință regelui Charles al III-lea

Ales pe 5 octombrie, Paul Saint-Pierre Plamondon a făcut din abolirea prezenței monarhiei în Quebec, pe care o consideră un „simbol arhaic al dominației coloniale britanice”, una dintre principalele sale teme, relatează Le Figaro.

Absentă la cererea liderului Quebecului, locotenent-guvernatorul Manon Jeannotte, care îl reprezintă pe regele Charles al III-lea în provincie, a urmărit ceremonia de învestitură din biroul său situat la mică distanță de Adunarea Națională din orașul Quebec, unde a oficializat numirile ministeriale așa cum prevede Constituția canadiană. Aceasta este prima dată când un premier al Quebecului a depus jurământul fără prezența unui reprezentant al Coroanei Britanice la ceremonie.

În Canada, șeful statului este regele regele

Canada este membră a Commonwealth-ului, iar șeful statului este Charles al III-lea, care este reprezentat în țară de un guvernator general și are, de asemenea, câte un reprezentant în fiecare provincie. În urma ultimelor alegeri provinciale din 2022, membrii Partidului Québécois, inclusiv Paul Saint-Pierre Plamondon, refuzaseră deja să jure credință față de regele Charles al III-lea și, în consecință, li s-a interzis chiar și pentru scurt timp să participe la Adunarea Națională.

O lege adoptată de atunci nu mai impune oficialilor aleși din Quebec să jure credință Regelui. O contestație în justiție care urmărește invalidarea acestei legi a fost depusă la Curtea Superioară din Quebec în august. Partidul Québécois a făcut din reducerea numărului de persoane fără adăpost o prioritate și intenționează să aloce bugetul alocat în prezent locotenentului-guvernator acestei cauze.

Referendum pentru independență, după mandatul lui Trump

Noul guvern al Partidului Québécois, care nu a mai condus provincia francofonă din 2014, are 22 de miniștri, inclusiv un vicepremier „responsabil pentru aderarea Quebecului la independență”. Paul Saint-Pierre Plamondon a promis să organizeze un nou referendum pe această temă după încheierea mandatului lui Donald Trump, la începutul anului 2029. „Prin urmare, vă încredințez sarcina de a vă asigura că Quebecul este la masă, nu în meniu”, i-a spus liderul Quebecului noului ministru, referindu-se la discursul notabil al prim-ministrului canadian Mark Carney de la Davos, din ianuarie. Cu toate acestea, acest referendum este departe de a fi garantat, deoarece partidul separatist, cu 59 de locuri, nu deține majoritatea în Adunarea Națională.

Mișcarea separatistă a eșuat la vot într-o altă provincie

Inaugurarea acestui guvern pro-independență în provincia francofonă vine după o consultare organizată luni privind organizarea unui viitor referendum pentru independență în bogata provincie producătoare de petrol Alberta. Chiar dacă cei care susțineau un referendum au obținut doar 24% din voturi, Paul Saint-Pierre Plamondon consideră acest vot ca o dovadă că „Canada, așa cum este, nu funcționează” și că „status quo-ul nu mai este acceptabil”. Contestat de mișcările separatiste din ambele provincii în mijlocul unui război comercial cu Statele Unite, Mark Carney a reafirmat miercuri natura „distinctă” și „unică” a Quebecului, după ce în ziua precedentă sărbătorise rezultatul „absolut clar” al votului din Alberta.