Susținătorii independenței au câștigat alegerile provinciale din Québec, potrivit primelor estimări

Un partid separatist a câștigat alegerile din Québec, luni, a anunțat postul public de televiziune Radio-Canada, citat de Reuters, într-un rezultat care ar putea complica eforturile premierului canadian Mark Carney de a menține unitatea națională în contextul tensiunilor cu președintele american Donald Trump.

Rezultatele preliminare au arătat că provincia, cu o populație de aproximativ 9 milioane de locuitori, majoritatea francofoni, a optat pentru Partidul Québécois condus de Paul St-Pierre Plamondon. Liderul formațiunii susține organizarea unui referendum privind independența Québecului, însă a declarat că nu dorește ca acesta să aibă loc cât timp Donald Trump este președintele Statelor Unite.

Le Figaro notează că, potrivit primelor estimări, partidul urmează să formeze viitorul guvern al provinciei.

Victoria Partidului Québécois reprezintă o schimbare importantă pentru Québec, formațiunea revenind la putere după mai bine de un deceniu. Partidul a mai guvernat provincia și a organizat referendumuri privind independența în 1980 și 1995, ambele respinse de alegători.

Rezultatul alegerilor poate reprezenta o provocare pentru premierul Mark Carney, care a subliniat necesitatea unei poziții unite a Canadei în fața politicilor comerciale ale administrației Trump.

Sprijinul pentru independența Québecului se situează în prezent la aproximativ 30%, potrivit sondajelor citate de Reuters, un nivel apropiat de minimele istorice.