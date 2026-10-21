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Regele Charles al III-lea îl laudă pe sultanul Omanului pentru medierea conflictului din Orientul Mijlociu

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a lăudat marți eforturile de mediere ale Omanului în Orientul Mijlociu, cu ocazia primei vizite de stat a unui suveran omanez în Regatul Unit în aproape o jumătate de secol, cea a sultanului Haitham bin Tariq.
Regele Charles al III-lea îl laudă pe sultanul Omanului pentru medierea conflictului din Orientul Mijlociu
Regele Charles al III-lea. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
21 oct. 2026, 06:34, Știri externe
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Sultanatul Omanului, un aliat militar de lungă durată al Regatului Unit și mărginit de Strâmtoarea Ormuz, o zonă strategic importantă, implicată în prezent într-un conflict, joacă un rol de mediere în negocierile dintre Statele Unite și Iran cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu. „ Aș dori să felicit în mod special, într-un moment în care conflictul a reaprins atât de dureros în regiune, angajamentul continuu al Omanului ca interlocutor de încredere pentru toate părțile”, a declarat Regele Charles al III-lea la o cină grandioasă la Castelul Windsor, relatează Le Figaro.

„Rolul Omanului în Golful Persic mai larg și «neutralitatea sa constructivă», ca să folosim cuvintele dumneavoastră, au o anvergură care se extinde mult dincolo de Strâmtoarea Ormuz și merită cel mai înalt respect al nostru”, a adăugat el, adresându-se lui Haitham bin Tariq. Monarhul omanez, absolvent al Oxfordului, urmează să se întâlnească cu prim-ministrul Andy Burnham la Downing Street miercuri, în timpul vizitei de trei zile, care a început marți – prima astfel de vizită în 44 de ani.

Investiții în domenii strategice

Downing Street a anunțat că cei doi lideri vor semna un acord care vizează stimularea investițiilor bilaterale, în special în domenii strategice precum energia regenerabilă, tehnologia, mineralele critice, spațiul, sănătatea și serviciile financiare.

Premierul britanic Andy Burnham se numără printre invitații la banchetul de marți, alături de șefii Shell, BP și Airbus, diverși membri ai familiei regale și alți demnitari. Armata britanică se antrenează alături de forțele omaneze din Oman de decenii, iar orașul portuar Duqm găzduiește de mult timp o prezență militară britanică strategică.

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