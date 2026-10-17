Vechile teorii ale conspirației capătă o nouă putere în SUA. Cum ar putea influența guvernul american noile alegeri

Mai multe teorii ale conspirației privind presupusele fraude de la alegerile prezidențiale din 2020, promovate de Donald Trump după înfrângerea în fața lui Joe Biden, au început să influențeze pregătirile federale pentru alegerile legislative din 2026, relatează The New York Times.

Activiștii pentru drepturile electorale se tem că administrația Trump ar putea folosi puterea guvernului pentru a pune la îndoială corectitudinea scrutinului, a descuraja participarea alegătorilor sau chiar a contesta legitimitatea rezultatelor.

Acuzații de fraudă electorală, transformate în măsuri guvernamentale

Printre teoriile promovate de Trump se numără afirmația nefondată că mii de voturi frauduloase ar fi fost exprimate în căminele de bătrâni din Wisconsin, în 2020.

Deși acuzațiile au fost infirmate, Departamentul american al Sănătății a emis în iulie noi recomandări privind asistența oferită persoanelor vârstnice la vot, avertizând personalul împotriva constrângerii rezidenților.

Organizațiile pentru drepturile electorale susțin că măsura ar putea descuraja angajații să ofere asistență legală alegătorilor vârstnici.

O altă preocupare privește afirmațiile nefondate ale lui Trump despre presupusa participare masivă a persoanelor fără cetățenie americană la alegeri.

Sute de investigatori din mai multe agenții federale au fost implicați anul acesta în identificarea unor asemenea cazuri, deși experții spun că fenomenul este extrem de rar.

Administrația a încurajat și utilizarea bazei de date SAVE pentru verificarea cetățeniei alegătorilor, în ciuda erorilor documentate ale sistemului.

Votul prin corespondență și aparatele de vot, în centrul controverselor

Trump a susținut în repetate rânduri că votul prin corespondență este vulnerabil la fraudă.

În septembrie, Curtea Supremă a respins un plan al administrației care ar fi permis modificarea procedurilor de vot prin corespondență înaintea alegerilor, inclusiv restricționarea serviciilor poștale pentru statele care nu respectau noile cerințe.

Președintele american a pus sub semnul întrebării și securitatea aparatelor electronice de vot.

Luna trecută, secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a cerut Departamentului Justiției să analizeze dacă anumite aparate pot produce rezultate verificabile.

Experții în securitate electorală recunosc existența unor vulnerabilități tehnice, dar precizează că nu există dovezi că acestea ar fi fost exploatate pentru manipularea rezultatelor alegerilor recente.

Avertisment privind răspândirea dezinformării de către guvern

„Faptul că guvernul federal subminează credibilitatea alegerilor noastre este îngrijorător”, a declarat David Becker, fost avocat al Departamentului Justiției, care conduce organizația independentă Center for Election Innovation and Research.

Acesta a subliniat că susținătorii teoriilor conspirației nu au reușit, în șase ani, să își demonstreze acuzațiile.

„Pentru prima dată în istoria națiunii noastre, guvernul federal pare pregătit să acționeze ca un amplificator activ al dezinformării”, a avertizat Becker.

Casa Albă respinge criticile. Purtătoarea de cuvânt Lauren Bis a susținut că dovezile privind fraudele electorale continuă să se acumuleze și a avertizat că persoanele care votează ilegal vor fi trase la răspundere.

Între timp, activiștii se tem că aceste controverse ar putea fi folosite pentru a justifica restricții înaintea scrutinului sau pentru a contesta rezultatele după încheierea votului.