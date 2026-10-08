Avertisment de la șefa FMI: Datoria publică mondială va depăși în curând 100% din PIB

Creșterea costurilor cu dobânzile face situația și mai dificilă, iar FMI le transmite guvernelor că măsurile pentru refacerea spațiului fiscal nu mai pot fi amânate.

Avertismentul a fost lansat de directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, înaintea reuniunilor anuale ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, la care urmează să participe miniștrii de Finanțe și guvernatorii băncilor centrale din cele 191 de state membre.

Datoria publică mondială se îndreaptă spre pragul de 100% din PIB

Georgieva a identificat nivelul record al datoriei publice drept una dintre cele trei mari forțe care influențează economia mondială, alături de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale și prețurile persistent ridicate ale energiei.

Situația fiscală reprezintă însă una dintre cele mai mari vulnerabilități. Potrivit șefei FMI, datoria publică mondială se află aproape de cel mai ridicat nivel de după Al Doilea Război Mondial și urmează să depășească în curând echivalentul a 100% din PIB.

Economiile dezvoltate se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate ponderi ale datoriei brute. Statele emergente și țările cu venituri mici au, în general, procente mai reduse, însă capacitatea acestora de a-și finanța datoria este limitată și de veniturile bugetare mai mici.

Dobânzile mari complică situația

Problema este amplificată de creșterea randamentelor obligațiunilor și, implicit, a costurilor suportate de guverne pentru finanțarea datoriei.

Randamentele titlurilor de stat pe zece ani din SUA, Germania și Japonia au ajuns la cele mai ridicate niveluri înregistrate după 2007, 2009 și, respectiv, 1996, potrivit datelor prezentate de Georgieva.

În zona euro, presiunile sunt resimțite în special de statele puternic îndatorate. Diferențele dintre randamentele obligațiunilor acestora și cele ale Germaniei sunt în creștere, fenomen observat în Franța și Italia, dar, într-o măsură mai redusă, și în Irlanda și Portugalia.

FMI avertizează și asupra ideii că o accelerare viitoare a economiei, inclusiv pe fondul inteligenței artificiale, ar putea rezolva de la sine problema datoriilor. Creșterea necesară pentru reducerea raportului dintre datoria publică și PIB fără eforturi fiscale suplimentare pare greu de atins pe termen scurt.

FMI cere consolidare fiscală

Fondul consideră că guvernele statelor dezvoltate cu datorii mari trebuie să prezinte planuri credibile de consolidare fiscală pe termen mediu, în unele cazuri fiind necesare măsuri bugetare încă de la începutul procesului.

Presiunea este cu atât mai mare cu cât guvernele trebuie să achite dobânzi mai mari într-o perioadă în care bugetele sunt solicitate simultan de numeroase priorități, inclusiv de majorarea cheltuielilor pentru apărare.

Economiile emergente riscă, la rândul lor, să se confrunte cu finanțări mai scumpe și cu fluxuri de capital mai volatile. Pentru statele cu venituri reduse, consecințele pot fi și mai severe: constrângerile financiare și costurile ridicate ale dobânzilor le-ar putea obliga să reducă investiții esențiale pentru dezvoltare.

„Nu putem continua să amânăm măsurile de politică necesare”, este mesajul pe care Georgieva spune că îl va transmite responsabililor economici reuniți la întâlnirile anuale FMI-Banca Mondială.

Șefa FMI admite că reducerea dezechilibrelor bugetare va presupune decizii politice dificile, după mai mulți ani în care guvernele au intervenit masiv pentru a proteja populația și economia în fața unor crize succesive. Consolidarea fiscală trebuie însă concepută astfel încât să limiteze efectele asupra creșterii economice și să protejeze categoriile vulnerabile.

În paralel, FMI estimează că utilizarea eficientă a inteligenței artificiale ar putea adăuga, în timp, până la 0,5 puncte procentuale la creșterea economică mondială anuală. Chiar și acest impuls, avertizează însă instituția, nu elimină necesitatea rezolvării dezechilibrelor fiscale acumulate.