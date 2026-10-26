Anthropic, dată în judecată după ce ar fi folosit sute de piese ale lui Elvis Presley pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială

Reclamanții susțin că 274 de melodii ale lui Elvis Presley au fost copiate fără permisiune și folosite pentru a antrena modelele de inteligență artificială Claude de la Anthropic.

Anthropic a păstrat copii ale pieselor pentru dezvoltarea modelelor de inteligență artificială

De asemenea, au susținut că Anthropic le-a încălcat drepturile de autor fără licență sau plată, iar compania a păstrat copii într-o bibliotecă internă pentru antrenarea viitoarelor versiuni ale modelelor sale, notează The Independent.

Procesul a fost intentat vineri la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord din California de către o filială a Authentic Brands Group, care a achiziționat drepturile de proprietate intelectuală și de marcă ale lui Elvis Presley în 2013.

Printre reclamanți se numără și alți editori muzicali și trusturi aparținând compozitorului Luigi Creatore, care a co-scris piesa „Can’t Help Falling in Love”.

„Catalogul colectiv emblematic al reclamanților Elvis conține unele dintre cele mai inovatoare, revoluționare, influente și durabile compoziții muzicale din istoria omenirii”, se arată în plângere.

Reclamanții susțin că Anthropic a colectat versuri protejate de drepturi de autor de pe internet, inclusiv prin arhive și seturi de date de tip „web crawl”, și a păstrat materialul într-un depozit intern pentru a fi utilizat în dezvoltarea unor versiuni ulterioare ale lui Claude.

Peste 41 milioane de dolari despăgubiri

Deținătorii drepturilor solicită despăgubiri de până la 41,1 milioane de dolari pentru presupusa încălcare a drepturilor de autor, calculate la 150.000 de dolari pentru fiecare dintre cele 274 de melodii.

De asemenea, aceștia solicită 685.000 de dolari pentru presupusa eludare a protecției drepturilor de autor și 6,85 milioane de dolari pentru presupusa eliminare a informațiilor privind drepturile de autor, ceea ce ridică cererea lor totală la 48,6 milioane de dolari.

Ei solicită și o ordonanță permanentă pentru a preveni alte încălcări și un ordin care să oblige Anthropic să distrugă copii neautorizate ale operelor protejate de drepturi de autor.

Anthropic se confruntă deja cu mai multe procese din partea editorilor muzicali care au acuzat-o că folosește versuri protejate de drepturi de autor pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială Claude fără permisiune, potrivit sursei citate.