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FTC investighează OpenAI și Anthropic. Autoritățile americane cer documente despre incidente de siguranță legate de inteligența artificială

Comisia Federală pentru Comerț din Statele Unite (FTC) a trimis miercuri citații civile companiilor OpenAI și Anthropic, solicitând documente privind incidente de siguranță, într-o investigație care vizează posibile încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor, a relatat Axios, citând o persoană familiarizată cu situația.
FTC investighează OpenAI și Anthropic. Autoritățile americane cer documente despre incidente de siguranță legate de inteligența artificială
Sursa: Hepta
Andrei Rachieru
15 oct. 2026, 12:51, Știrile zilei
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Potrivit publicației americane, solicitările autorității vizează informații despre incidentele de siguranță asociate celor două companii de inteligență artificială. Investigația urmărește să stabilească dacă există posibile încălcări ale normelor de protecție a consumatorilor.

Reuters a precizat că nu a putut verifica imediat informațiile publicate de Axios.

OpenAI și Anthropic, vizate de solicitări privind siguranța AI

Citațiile civile transmise de FTC urmăresc obținerea unor documente relevante pentru investigație. Din informațiile disponibile nu reiese ce incidente specifice se află în atenția autorității și nici ce documente exacte au fost solicitate companiilor.

De asemenea, nu există, în relatarea citată, informații despre eventuale concluzii ale investigației sau despre sancțiuni aplicate celor două companii.

OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, și Anthropic, cunoscută pentru familia de modele de inteligență artificială Claude, se numără printre principalii dezvoltatori de tehnologii AI generative.

Investigația FTC se concentrează asupra posibilelor încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor, însă transmiterea unor citații nu înseamnă, în sine, că autoritatea a stabilit existența unor încălcări.

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