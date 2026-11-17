Președintele interimar al CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, a explicat la Medika TV de ce numeroși pacienți primesc răspunsul „nu mai avem plafon” atunci când încearcă să se programeze pentru analize medicale gratuite, decontate prin sistemul asigurărilor de sănătate.

Potrivit oficialului, una dintre probleme este concentrarea pacienților către marile rețele medicale, în timp ce alte laboratoare, mai puțin cunoscute, continuă să aibă fonduri disponibile.

Laboratoarele mai mici pot avea bani pentru analize chiar și la sfârșitul lunii

Larisa Mezinu-Bălan susține că datele deținute de CNAS arată diferențe importante între furnizorii de servicii medicale, în funcție de numărul pacienților care îi solicită.

„Majoritatea pacienților merg la furnizori renumiți, la cei ale căror reclame le vedem pe stradă”, a explicat președintele interimar al CNAS.

În schimb, furnizorii mai mici și mai puțin cunoscuți pot avea fonduri neutilizate inclusiv în a doua jumătate a lunii.

„Ceilalți furnizori mai mici, mai puțin renumiți, care nu-și fac reclamă, vă pot spune, pentru că noi vedem aceste date, au plafonul neepuizat și la jumătatea lunii și spre sfârșitul lunii”, a declarat Mezinu-Bălan.

Prin urmare, pacienții care nu găsesc locuri la o clinică mare pot încerca și alte laboratoare care au contract cu casa de asigurări de sănătate.

De ce unele clinici spun încă din primele zile ale lunii că nu mai au plafon

Șefa interimară a CNAS a explicat și situațiile în care pacienților li se comunică, încă din a doua sau a treia zi a lunii, că nu mai sunt fonduri pentru analize decontate.

Potrivit acesteia, furnizorii își gestionează propriile programări, iar unele clinici foarte solicitate au deja ocupate intervalele disponibile pentru următoarele luni.

Astfel, chiar dacă pacientul se prezintă la începutul lunii cu un bilet de trimitere, laboratorul poate să nu mai aibă locuri disponibile în perioada respectivă.

„Furnizorul își face singur programările. Așadar, tu, ca pacient, mergi acum cu biletul de trimitere și el îți spune când te poate programa”, a explicat oficialul.

În cazul în care laboratorul nu poate oferi o programare în perioada de valabilitate a biletului, pacientul trebuie să caute un alt furnizor.

CNAS pregătește o hartă cu toate laboratoarele și clinicile. Când ar putea fi disponibilă

Pentru a-i ajuta pe pacienți să găsească mai ușor furnizorii disponibili, CNAS intenționează să introducă o hartă digitală în platforma e-SănătateaMea.

Harta ar urma să includă furnizorii aflați în contract cu sistemul public de asigurări de sănătate și să permită căutarea acestora în funcție de localizare și de serviciile medicale oferite.

De exemplu, un pacient care are nevoie de o mamografie ar putea introduce denumirea investigației și ar putea identifica furnizorii din apropiere.

„Vrei să faci o mamografie, introduci mamografie și ți-i dă pe toți și vezi unde-i găsești, unde-i identifici și te programezi”, a explicat Mezinu-Bălan.

CNAS își propune ca harta furnizorilor să fie disponibilă până la sfârșitul lunii noiembrie.

În prima etapă, platforma nu va indica dacă laboratorul mai are sau nu fonduri disponibile pentru analize gratuite. Președintele interimar al CNAS spune că instituția lucrează împreună cu firma responsabilă de mentenanța platformei pentru dezvoltarea acestei funcționalități, însă nu a anunțat un termen de implementare.

Cât timp este valabil biletul de trimitere pentru analize

Pacienții trebuie să țină cont și de valabilitatea biletului de trimitere atunci când caută un laborator disponibil.

Potrivit explicațiilor oferite de conducerea CNAS, perioada diferă în funcție de tipul serviciului medical și de situația pacientului:

30 de zile pentru un pacient cu o afecțiune acută;

60 de zile pentru investigațiile de prevenție;

90 de zile pentru pacienții cu afecțiuni cronice.

În acest interval, pacientul poate căuta un furnizor care să efectueze investigațiile decontate de CNAS.

Plafoanele pentru analize nu vor fi eliminate în 2027

Deși CNAS pregătește instrumente digitale pentru a simplifica accesul la serviciile medicale, conducerea instituției exclude eliminarea plafoanelor pentru analize de laborator de la începutul anului viitor.

„Țin să vă precizez că nu se va întâmpla de la 1 ianuarie 2027 și nu cred că se va întâmpla pe parcursul anului 2027”, a declarat Mezinu-Bălan.

Potrivit acesteia, constrângerile bugetare și obiectivele de reducere a deficitului limitează posibilitatea renunțării la actualul sistem de finanțare.

Oficialul a precizat că valoarea totală plătită pentru analize de laborator și investigații de înaltă performanță a crescut semnificativ, de la 1,6 miliarde de lei în 2023 la aproximativ 3,4 miliarde de lei, nivel estimat pentru sfârșitul anului 2026.