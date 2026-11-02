Un tratament anti-obezitate ajunge în farmaciile din Franța, sub formă de tablete

Acesta este primul medicament din clasa GLP-1 comercializat în Franța sub formă orală. Aceste tratamente imită acțiunea unui hormon intestinal care reglează pofta de mâncare și promovează pierderea în greutate, potrivit Le Figaro.

Deja disponibilă în Statele Unite, Regatul Unit și Germania, pilula Wegovy (semaglutidă) este oferită în Franța pe bază de rețetă adulților obezi sau supraponderali cu cel puțin o comorbiditate legată de greutate. La lansarea sa, pilula nu era acoperită de asigurarea națională de sănătate. Și în prezent, producătorul nu a depus o cerere de rambursare.

Prețuri mai mici decât injecțiile

Prin urmare, pacienții vor trebui să plătească între 169 și 235 de euro pe lună, în funcție de dozaj, prețuri mai mici decât cele practicate la începutul primelor GLP-1 injectabile. Acestea au fost, de asemenea, comercializate inițial la prețuri nelimitate, înainte de a fi rambursate în Franța începând cu iunie pentru cele mai severe forme de obezitate. Rămân câteva necunoscute: „Câți pacienți noi vor începe să ia aceste medicamente?” și „Câți vor trece de la injectabile la orale?”, întreabă Alexandre Fauconnier de la firma de consultanță Kearney.

Aproape 100.000 de pacienți supraponderali sau obezi din Franța iau deja Wegovy. Pentru Novo, „comprimatul nu înlocuiește injectabilul: ne permite să tratăm pacienți care anterior nu primeau îngrijiri”. Este „o opțiune terapeutică suplimentară”.

O pierdere medie în greutate de aproape 17%

Autorizația sa a fost acordată pe baza rezultatelor unui studiu clinic care a arătat o pierdere medie în greutate de aproape 17%, cu cea mai mare doză după aproximativ 15 luni de tratament. Eli Lilly nu este mai prejos. Tratamentul său oral pentru obezitate, orforglipron, este comercializat sub numele de Foundayo în Statele Unite din aprilie și în Regatul Unit din august. Sosirea sa în Europa este așteptată în curând, în urma avizului favorabil emis la mijlocul lunii octombrie de către Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), primul pas înainte de autorizarea sa de comercializare în UE. „Piețele monitorizează îndeaproape curbele inițiale de prescriere pentru ambele produse în domeniul obezității”, observă Fauconnier.

În această etapă, pilula Wegovy a preluat un avans semnificativ, generând vânzări de peste 480 de milioane de dolari în al doilea trimestru. Până la sfârșitul lunii septembrie, peste 5 milioane de rețete pentru acest tratament fuseseră deja eliberate în Statele Unite, potrivit Novo. Iar în Regatul Unit, pilula se vinde în medie la „peste 65.000 de cutii pe săptămână ” .