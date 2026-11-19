Potrivit anchetatorilor, bărbatul, profesor al unei unități de învățământ preuniversitar, ar fi manifestat comportamente și ar fi făcut afirmații care vizează promovarea ideologiei legionare și naziste, manifestări antisemite și atitudini de negare sau minimalizare a Holocaustului.

Polițiștii investighează infracțiuni privind promovarea în public a cultului unor persoane vinovate de crime de genocid, contra umanității și de război sau care au făcut parte din conducerea unor organizații fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Sunt cercetate și fapte privind promovarea unor idei sau doctrine de acest tip, precum și negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea evidentă, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia.

Cercetările continuă pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.

Potrivit Edupedu.ro, mai mulți elevi de la Colegiul Național „Zinca Golescu” din Pitești ar fi reclamat comportamentul profesorului în timpul orelor de „Istoria evreilor. Holocaustul”.