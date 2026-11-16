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Două bucăți ajung. Fructul care pune intestinul în mișcare fără balonare

Două kiwi pe zi ajută intestinul să funcționeze mai bine, inclusiv la persoanele cu colon iritabil, arată o analiză a 33 de studii făcută de cercetători japonezi.
Două bucăți ajung. Fructul care pune intestinul în mișcare fără balonare
Andreea Tobias
16 nov. 2026, 11:41, Știrile zilei
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Două kiwi verzi pe zi, timp de aproximativ patru săptămâni: aceasta este rutina care are cele mai solide dovezi pentru constipație, potrivit unei analize a cercetătorilor de la Universitatea Tohoku din Japonia.

Cei care mănâncă două kiwi pe zi ar putea merge mai des la toaletă, cu mai puțin efort, iar efectul s-ar vedea și la persoanele cu sindromul colonului iritabil.

Ce au analizat cercetătorii

Echipa a trecut în revistă 33 de studii publicate între 1984 și 2026 despre efectul fructului asupra digestiei. Autorul analizei este Yohei Okawa, de la Departamentul de Medicină Psihosomatică al Universității Tohoku, iar lucrarea a apărut în revista Food, Nutrition and Health.

Unul dintre cele mai importante studii, un test clinic internațional cu 184 de adulți, a comparat două kiwi verzi pe zi cu 7,5 grame de psyllium, o fibră folosită des împotriva constipației. La persoanele cu constipație cronică, kiwi a adus în medie 1,53 scaune complete în plus pe săptămână, iar la cele cu sindromul colonului iritabil cu constipație, 1,73. Pe lângă frecvență, fructul ar putea îmbunătăți și consistența scaunului și ar putea reduce efortul.

De ce ar funcționa

Kiwi conține fibre, care ajută scaunul să aibă consistența potrivită și să rețină apă. Cercetătorii spun însă că efectul nu se datorează doar fibrelor. Apa din fruct, sorbitolul, un alcool natural din zahăr, și alți compuși vegetali ar lucra împreună.

Studiile comparative arată că kiwi ar putea fi la fel de eficient ca prunele, dar cu mai puține efecte neplăcute, precum balonarea, gazele sau durerile abdominale.

Rezultatele se referă în primul rând la kiwi verde. Ele nu se aplică neapărat soiurilor aurii sau suplimentelor cu extract de kiwi. Specialiștii văd fructul ca pe o opțiune alimentară care completează tratamentul constipației și al sindromului colonului iritabil cu constipație, nu ca pe un înlocuitor al tratamentelor obișnuite. Este nevoie și de mai multe cercetări pentru a stabili efectele pe termen lung.

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