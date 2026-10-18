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Urs lovit de o mașină în județul Argeș. Mesaj RO-Alert emis pentru locuitorii comunei Cotmeana, după ce animalul nu a fost găsit de autorități

Două echipaje de pompieri au intervenit duminică dimineața după ce o mașină a lovit un urs, în comuna Cotmeana, satul Zamfirești, județul Argeș. Deoarece animalul nu a fost identificat de autorități, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă.
Urs lovit de o mașină în județul Argeș. Mesaj RO-Alert emis pentru locuitorii comunei Cotmeana, după ce animalul nu a fost găsit de autorități
Ioana Târziu
18 oct. 2026, 09:45, Social
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Potrivit ISU Argeș, duminică dimineața au primit un apel ce semnala faptul că un autoturism a lovit un urs, în comuna Cotmeana, satul Zamfirești, din județul Argeș.

Autoritățile au precizat că, la sosirea echipajelor la fața locului, a fost identificat un autoturism avariat în partea frontală.

O persoană care prezenta atac de panică a fost asistată medical de paramedicii SMURD.

Pompierii nu au reușit să identifice animalul la locul unde s-a produs incidentul.

Pentru avertizarea populației din zonă, a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Totodată, pompierii au asigurat măsuri specifice, potrivit competențelor.

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