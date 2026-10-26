Luca Niculescu spune că reducerea deficitului nu se va baza la nesfârșit pe creșterea taxelor

Premierul Luca Niculescu spune că obiectivul principal al Guvernului este să aducă bani în țară, la buget și în economie, „nu să crească poverile pe cei care le duc”: „Trebuie să repornim motoarele economiei, să îi ajutăm pe cei care oferă locuri de muncă, nu să îi sufocăm în taxe și birocrație”.

Mesajul premierului a fost transmis pe Facebook după ce acesta s-a întâlnit luni cu reprezentanții mediului de afaceri din România.

Luca Niculescu spune că este esențială schimbarea de abordare a statului față de cetățeni și față de mediul de afaceri.

„Pentru a reporni motoarele economiei, investitorii au nevoie de un Guvern care să le fie partener corect, să ofere predictibilitate și pârghii de dezvoltare, stabilitate și să-și achite la timp obligațiile, să susțină sectoarele strategice, să stimuleze inovarea și să protejeze capitalul românesc. La fel de important este ca statul să-și probeze corectitudinea prin reducerea risipei, cheltuirea mai eficientă a banului public, combaterea evaziunii și îmbunătățirea colectării. Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârșit prin creșterea taxelor”, a transmis șeful Guvernului.

Niculescu spune că România este mai aproape ca niciodată de aderarea la OCDE, ceea ce reprezintă o oportunitate foarte mare pentru investiții, pentru accesul la capital, la piețe externe, la tehnologii moderne, dar și pentru modernizarea instituțiilor.

„În aceste linii vom continua dialogul constant cu mediul de afaceri pentru că împreună, stat și investitori, avem un obiectiv major – o viață mai bună pentru oameni. Tinerii noștri au nevoie de locuri de muncă mai bine plătite, de noi oportunități și de speranța unei vieți mai bune acasă, în România”, a adăugat Luca Niculescu.